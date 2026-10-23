Южная Корея отзывает сотрудника агентства KOICA из Киева из-за угрозы безопасности, — Reuters

Корейское агентство международного сотрудничества KOICA приняло решение отозвать в Южную Корею одного из двух сотрудников своего офиса в Киеве из-за угрозы безопасности. Второй сотрудник продолжит работу в украинской столице.

KOICA — государственное агентство Южной Кореи, занимающееся международной помощью. Решение об отзыве одного из сотрудников было принято после совещания по вопросам безопасности.

По информации Yonhap, представитель агентства не упомянул дипломатический конфликт между Сеулом и Киевом в качестве причины этого решения. В то же время отзыв сотрудника происходит на фоне обострения отношений между двумя странами.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Украина передала Южной Корее двух военнослужащих КНДР, которые попали в плен во время участия в войне на стороне России.

В Сеуле считают, что обнародование этой информации нарушило договоренность о конфиденциальности. По позиции южнокорейской стороны, она должна была защитить самих пленных военных и их семьи, которые остаются в Северной Корее.

Таким образом, решение KOICA отозвать одного из сотрудников из Киева было принято на фоне опасений по поводу безопасности и дипломатической напряженности между Украиной и Южной Кореей. В то же время агентство, согласно приведенным сообщениям, не называло дипломатические разногласия непосредственной причиной отзыва сотрудника.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле объяснили это отсутствием конструктивного ответа Киева на спор о передаче двух пленных северокорейских военных, а также постоянной угрозой российских ударов по украинской территории.

До этого послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину. Соответствующее решение приняло южнокорейское Министерство иностранных дел.

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.

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