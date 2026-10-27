Южная Корея отозвала из Украины дипломатов из-за спора по поводу военнопленных из КНДР

Южная Корея отозвала восьмерых дипломатов из Украины на фоне спора, связанного с обнародованием Киевом информации о передаче двух северокорейских военнопленных. В то же время Сеул продолжает дипломатические контакты с украинской стороной с целью урегулирования ситуации.

По словам Чо Хюна, из Украины уже отозваны восемь дипломатических представителей. Министр отметил, что этот шаг был неизбежен на фоне спора вокруг обнародования Киевом информации о передаче двух военнопленных из Северной Кореи.

«На данный момент вывезено восемь человек», — заявил глава южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В то же время Чо Хён подчеркнул, что частичный отзыв дипломатов не означает прекращения диалога с Украиной.

Министр иностранных дел Южной Кореи сообщил, что продолжает общаться с главой МИД Украины Андреем Сибигой, чтобы найти решение и урегулировать разногласия.

Таким образом, несмотря на отзыв части дипломатического персонала, контакты между Сеулом и Киевом продолжаются. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов дипломатических консультаций между двумя странами.

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хюна.

Ранее корейское агентство международного сотрудничества KOICA решило вернуть в Южную Корею одного из двух сотрудников своего офиса в Киеве из-за угрозы безопасности. Второй сотрудник продолжит работу в украинской столице.

Напомним, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле объяснили это отсутствием конструктивного ответа Киева на спор о передаче двух пленных северокорейских военных, а также постоянной угрозой российских ударов по украинской территории.

Ранее послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану было приказано вернуться на родину. Соответствующее решение приняло южнокорейское Министерство иностранных дел.

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.

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