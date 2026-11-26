В этом году Черная пятница в Trustee Plus — это возможность не только воспользоваться сезонными скидками, но и вернуть все деньги, потраченные на покупки. Команда сервиса объявила розыгрыш 100% кэшбэка среди пользователей: всего будет выбрано десять победителей.

Принять участие в акции можно с 27 по 29 ноября 2026 года. Для этого нужно зарегистрироваться через специальную новость в разделе «Новости» приложения Trustee Plus и совершать покупки в течение указанного периода.

Механика розыгрыша проста: по окончании акции организаторы случайным образом выберут десять участников. Каждому победителю будет возвращена полная сумма всех покупок, оплаченных с помощью Trustee Plus в течение трех дней акции.

«Количество покупок не ограничено. Принять участие можно даже с одной транзакцией, а все покупки, совершенные в течение акционного периода, будут учтены независимо от того, состоялась ли регистрация до или после первой покупки. Главное — подтвердить участие в розыгрыше до окончания акции», — пояснил Иван Орденко, Head of Partnerships & Marketing в Trustee Plus.

Что нужно сделать, чтобы стать участником:

Зайти в приложение Trustee Plus . Открыть раздел «Новости» и найти публикацию о Black Friday. Подтвердить своё участие в розыгрыше. Совершать покупки с помощью Trustee Plus с 27 по 29 ноября включительно.

Важно: даже если первая покупка была совершена до регистрации в акции, она все равно будет включена в общую сумму кэшбэка при условии, что пользователь подтвердит участие до окончания розыгрыша.

Имена десяти победителей будут опубликованы в официальных социальных сетях Trustee в течение 10 дней после завершения акции. Кроме того, каждый победитель получит уведомление в приложении.

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