Площадь лесных пожаров в Украине сократилась в 2,5 раза: итоги сезона 2026 года

В течение пожароопасного сезона 2026 года лесоводам ГП «Леса Украины» удалось ликвидировать около 1,2 тысячи лесных пожаров общей площадью 2,2 тысячи гектаров.

По сравнению с прошлым годом количество возгораний незначительно возросло — на 0,7%. В то же время площадь лесов, охваченных огнем, сократилась на 60%, то есть в 2,5 раза.

Наибольшие площади лесных пожаров в 2026 году были зафиксированы в трёх областях:

Харьковская область — 506,9 га;

Черниговская область — 357,7 га;

Житомирская область — 295,6 га.

По данным ГП «Леса Украины», подавляющее большинство возгораний было связано с военными действиями. Распределение причин пожаров следующее:

75,2% — последствия боевых действий: обстрелы, падение обломков беспилотников, ракет и управляемых авиабомб;

23% — человеческая неосторожность и небрежное обращение с огнем;

единичные случаи — умышленные поджоги, удары молний и переброс пламени с соседних земельных участков.

Важную роль в борьбе с пожарами сыграло оперативное реагирование лесоводов. Большинство очагов возгорания удавалось локализовать на начальном этапе, не допуская распространения огня.

Средняя площадь одного пожара не превысила 1,8 га. Кроме того, в Тернопольской области и на Буковине в течение сезона не было зафиксировано ни одного лесного пожара.

Среди основных мер, которые помогли повысить эффективность противопожарной защиты, — развитие инфраструктуры, обновление оборудования, патрулирование и подготовка персонала.

В частности, в течение года:

Создали 34,5 тыс. км новых минерализованных полос и восстановили почти 170 тыс. км уже существующих.

Пополнили арсенал лесничеств более чем 3,7 тыс. единиц специальной техники и снаряжения. Речь идет о пожарных модулях, мотопомпах, средствах связи, экипировке, видеокамерах и наблюдательных башнях.

Обустроили 18 новых рекреационных пунктов «Лесовичок». Они предназначены для организованного отдыха и призваны помогать предотвращать стихийные костры и появление мусорных свалок.

Государственная лесная охрана усилила контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Совместно с ГСЧС и Национальной полицией лесники провели 4 383 рейда.

По результатам проверок составили 431 протокол на нарушителей правил пожарной безопасности на общую сумму 685 тыс. грн.

Особое внимание уделили подготовке сотрудников к борьбе с огнем. Так, 1 060 сотрудников прошли обучение по курсу «Лесной пожарный» в филиале «Лесной учебный центр». Еще 570 специалистов освоили курс «Руководитель тушения лесного пожара».

Таким образом, несмотря на незначительное увеличение количества возгораний, в 2026 году площадь лесных пожаров в Украине удалось существенно сократить. Одним из ключевых факторов стал комплекс мер по раннему выявлению и оперативной ликвидации возгораний.

Об этом сообщает компания ГП «Леса Украины».

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