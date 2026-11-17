Во вторник, 17 ноября 2026 года, в 14:00 в Государственном аграрном реестре (ГАР) возобновился прием заявок на определение агропредприятий, имеющих критически важное значение для функционирования экономики.

Подача документов отныне осуществляется в соответствии с обновленными отраслевыми критериями, утвержденными приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины № 157 от 16 ноября 2026 года.

Согласно новым требованиям, для получения статуса критически важного агропредприятие должно соответствовать установленным критериям. В частности, компания должна обрабатывать не менее 200 гектаров сельскохозяйственных угодий или не менее 50 гектаров многолетних насаждений на собственном балансе для производства плодовой продукции, либо иметь чистый годовой доход от реализации товаров, работ или услуг на уровне не менее 20 миллионов гривен за предыдущий отчетный год.

Кроме того, основным видом деятельности предприятия по состоянию на 1 октября 2026 года должен быть один из кодов классификации видов экономической деятельности (КВЭД), определенных в утвержденном министерством перечне. Также условием может быть нахождение предприятия в сфере управления Минагрополитики или управление министерством корпоративными правами государства в уставном капитале такой компании.

Обновление отраслевых правил произошло во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 1328 от 23 октября 2026 года, которое регулирует порядок резервирования военнообязанных работников на период мобилизации и военного положения.

Источник: Государственный аграрный реестр.

В Минэкономики прогнозируют, что из-за ужесточения требований около 10–15 % украинских компаний могут лишиться статуса критически важных предприятий. Об этом в телеэфире заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

Напомним, что после утверждения обновленных требований органы власти проведут проверку предприятий, имеющих действующий статус критически важных. Компании, не соответствующие новым критериям, утратят этот статус, однако смогут повторно подать документы.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пересмотрит критерии определения критически важных предприятий, а 100-процентная бронь больше не будет автоматической даже для энергетики и оборонной промышленности.

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных, уточнил определение критической важности предприятий и поручил пересмотреть отраслевые и региональные критерии. Также правительство обновило предельные объемы бронирования для отдельных категорий предприятий.

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