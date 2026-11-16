За десять месяцев 2026 года иностранные технологические компании уплатили в государственный бюджет Украины более 17,5 млрд грн так называемого «налога на Google». Это на 4,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди крупнейших плательщиков — Google, Apple, Netflix, Meta, Anthropic, Valve и другие международные компании. Общая сумма поступлений за январь–октябрь уже превысила результат всего 2025 года.

Рост налоговых платежей показывает, насколько важными для украинского рынка стали цифровые услуги. Стриминговые платформы, мобильные приложения, видеоигры, облачные сервисы и инструменты искусственного интеллекта формируют значительный объем потребительских расходов. В то же время увеличение поступлений не обязательно означает, что украинцы стали тратить на подписки на треть больше: на показатели влияют также валютные курсы, количество зарегистрированных плательщиков и особенности налоговой отчетности.

UA.News рассказывает, как работает «налог на Google», сколько денег получает украинский бюджет от международных технологических компаний, что можно узнать о расходах украинцев на цифровые услуги и заставляет ли налогообложение сервисы повышать стоимость подписок.

«Налог на Google»: сколько международные компании уплатили Украине в 2026 году

13 ноября 2026 года Государственная налоговая служба сообщила, что за январь–октябрь иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, перечислили в бюджет более 17,5 млрд грн налога на добавленную стоимость.

За аналогичный период 2025 года поступления составили примерно 13,2 млрд грн. Таким образом, за год они увеличились на 4,3 млрд грн, или примерно на 32,6%.

В валютном эквиваленте ГНС зафиксировала поступления в размере 161,7 млн евро и 208,4 млн долларов США. Речь идет о платежах, осуществляемых в двух валютах, поэтому эти суммы не следует воспринимать как альтернативные оценки одного показателя.

Для сравнения: за весь 2025 год иностранные поставщики электронных услуг уплатили более 14,4 млрд грн. Таким образом, только за десять месяцев текущего года бюджет получил как минимум на 3,1 млрд грн больше, чем за предыдущие двенадцать.

Увеличивается и количество компаний, выполняющих требования украинского законодательства. В течение 2026 года в качестве плательщиков НДС зарегистрировались еще 26 нерезидентов. По состоянию на 1 ноября общее количество зарегистрированных поставщиков электронных услуг достигло 166.

Среди крупнейших плательщиков налоговая служба назвала Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games и Uklon. Этот перечень охватывает различные сегменты цифровой экономики: от видеостриминга и мобильных приложений до компьютерных игр, рекламных инструментов и сервисов искусственного интеллекта.

Что такое «налог на Google» и как он работает в Украине

Несмотря на название, «налог на Google» не является отдельным налогом, введенным исключительно для американской корпорации. Так неофициально называют механизм взимания 20% НДС с электронных услуг, которые иностранные компании продают украинским физическим лицам.

Соответствующие правила начали применяться с 1 января 2022 года. Их основная цель — обеспечить налогообложение цифровых услуг независимо от того, имеет ли их поставщик офис или зарегистрированное юридическое лицо в Украине.

До введения этого механизма международные платформы могли продавать услуги украинским потребителям без аналогичной обязанности по уплате НДС, которая существовала для многих отечественных компаний.

Теперь иностранный поставщик должен зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, если объем его соответствующих операций за предыдущий календарный год превысил эквивалент 1 млн грн. Предусмотрена также добровольная регистрация.

Порядок регулируется статьёй 208-1 Налогового кодекса Украины. Механизм работает следующим образом: международная компания определяет, что электронная услуга предоставляется потребителю в Украине, начисляет НДС, подает упрощенную декларацию и перечисляет соответствующую сумму в украинский бюджет.

При этом физическому лицу не нужно самостоятельно декларировать НДС за обычную покупку цифровой подписки. Обязанности по его начислению и уплате возлагаются на зарегистрированного поставщика услуги.

Для международных компаний предусмотрена специальная процедура отчетности. Декларации подаются в электронной форме, а налоговые обязательства определяются в долларах США или евро.

Важно, что правила касаются не только крупных корпораций. Иностранные компании, которые продают украинцам электронные курсы, программное обеспечение, доступ к цифровым платформам или другие услуги, также могут подпадать под соответствующие требования.

Какие цифровые услуги облагаются налогом в Украине

Налоговое законодательство охватывает широкий перечень электронных услуг. Их ключевая особенность заключается в том, что они предоставляются через Интернет, преимущественно в автоматизированном режиме, с использованием информационных технологий.

К таким услугам могут относиться доступ к онлайн-фильмам и музыке, загрузка программ, использование облачных ресурсов, приобретение цифрового контента, онлайн-реклама и отдельные виды программного обеспечения.

Например, Netflix предоставляет доступ к библиотеке фильмов и сериалов, Apple продает цифровые продукты и подписки, а Google работает сразу в нескольких сегментах — от мобильных приложений до видеосервисов.

Отдельное место занимает игровая индустрия. Valve, Sony и Epic Games связаны с платформами, на которых пользователи покупают цифровые копии игр, дополнительный контент или оплачивают сопутствующие услуги.

Присутствие этих компаний среди крупнейших налогоплательщиков свидетельствует о значении видеоигр для рынка электронных услуг в Украине. Еще одно направление — инструменты искусственного интеллекта.

В перечне ГНС за 2026 год упоминается компания Anthropic, разрабатывающая семейство моделей Claude. Её присутствие среди крупных плательщиков демонстрирует, что налогообложение цифровой экономики уже охватывает и современные ИИ-сервисы.

Почему поступления от «налога на Google» продолжают расти

Динамика предыдущих лет показывает, что поступления от цифровых услуг постепенно превратились в заметную статью доходов государственного бюджета. По данным ГНС, в 2023 году международные компании задекларировали около 8 млрд грн соответствующих налоговых обязательств, а в 2024 году — более 12,6 млрд грн.

В 2025 году фактические поступления превысили 14,4 млрд грн, а за десять месяцев 2026 года достигли более 17,5 млрд грн. При сравнении важно учитывать разницу между задекларированными обязательствами и фактически уплаченными средствами. Они характеризуют близкие, но не полностью тождественные показатели.

Одним из факторов роста является расширение круга зарегистрированных плательщиков. В феврале 2025 года ГНС сообщала о 131 зарегистрированном нерезиденте. По состоянию на ноябрь 2026 года их уже 166.

Увеличение количества компаний, уплачивающих налог, потенциально расширяет базу поступлений даже без существенного роста расходов отдельного пользователя. Вторым фактором может быть развитие самого рынка цифровых услуг.

Украинцы используют платные платформы для работы, обучения, развлечений, хранения информации и создания контента. К уже традиционным категориям постепенно добавляются новые продукты, в частности сервисы генеративного искусственного интеллекта.

Однако официальная статистика ГНС не позволяет определить, насколько именно эти изменения увеличили налоговые поступления. Третий важный фактор — валютный курс.

Поскольку международные компании рассчитывают и уплачивают соответствующие налоговые обязательства в иностранной валюте, гривневый эквивалент поступлений зависит от колебаний курса.

Даже если платежи в долларах остаются неизменными, их стоимость в гривне может увеличиваться вследствие изменения курса.

Влияет ли «налог на Google» на стоимость подписок

Хотя формальным плательщиком НДС является иностранная компания, экономическая нагрузка от налогообложения может частично или полностью перекладываться на конечного потребителя. Налоговый кодекс предусматривает ставку 20%, которая применяется к базе налогообложения электронных услуг.

Если сервис продает подписку за 100 грн без налога и полностью добавляет НДС к цене, конечная стоимость составит 120 грн. Однако на практике международные компании могут использовать различные подходы к ценообразованию.

Один из вариантов — включить НДС в стоимость подписки, которую видит пользователь. В таком случае из уплаченных 120 грн налог составит 20 грн, а стоимость услуги без НДС — 100 грн.

Другой вариант — установить конечную цену на определенном уровне и уплачивать налог в ее пределах. При таком подходе компания фактически получает меньший доход без учета НДС.

Возможна и промежуточная модель, когда платформа изменяет базовую цену лишь частично. Таким образом, введение или уплата НДС не означает, что каждая подписка обязательно дорожает ровно на 20%.

Например, в справочных материалах Google Play отмечается, что Google отвечает за определение, начисление и перечисление 20% украинского НДС за соответствующие покупки платных приложений и внутриигрового контента через магазин.

При этом Google поддерживает отображение цен с включенными налогами для покупателей в Украине. Следовательно, пользователь не обязательно увидит отдельный дополнительный платеж при покупке цифрового продукта. Налог может быть уже учтен в указанной стоимости.

Для конкретной подписки значение имеют также условия платформы, способ оплаты и страна, к которой сервис относит пользователя.

Выгоден ли «налог на Google» украинским технологическим компаниям

Одной из целей введения механизма было выравнивание условий конкуренции между украинскими и международными поставщиками электронных услуг. Украинские компании, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, уже имеют соответствующие налоговые обязательства.

Если иностранный конкурент продает аналогичный продукт украинским потребителям без НДС, это может создавать разницу в налоговой нагрузке.

Налогообложение международных платформ призвано уменьшить такое неравенство. В сообщении ГНС от 13 ноября отдельно подчеркивается формирование конкурентных условий для украинских и иностранных поставщиков цифровых услуг.

Однако одинаковая ставка НДС не означает полностью одинаковых условий ведения бизнеса. Крупные международные корпорации располагают значительными финансовыми ресурсами, глобальной аудиторией и возможностью распределять расходы между различными рынками.

Украинские разработчики часто работают с меньшими бюджетами и могут быть гораздо более чувствительны к изменениям спроса. В то же время введение НДС для нерезидентов устраняет одно из потенциальных налоговых преимуществ иностранных поставщиков.

Для государства этот механизм также позволяет получать доходы от экономической деятельности, которая фактически осуществляется на украинском потребительском рынке, даже если сама компания зарегистрирована за рубежом.

Продолжат ли расти поступления от цифровых сервисов

Дальнейшая динамика «налога на Google» будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего — от объемов потребления цифровых услуг. Если украинские пользователи будут активнее приобретать программное обеспечение, игры, цифровой контент и инструменты искусственного интеллекта, это может увеличить налоговую базу.

Другим фактором останется количество международных компаний, регистрирующихся в качестве плательщиков НДС в Украине. В течение 2026 года число таких нерезидентов увеличилось на 26. Дальнейшее расширение круга плательщиков может обеспечить дополнительные поступления.

Не менее важными будут валютные колебания, ценовая политика цифровых платформ и изменения в структуре потребления. Вместе с тем текущие показатели не позволяют достоверно прогнозировать будущие суммы поступлений.

По итогам января–октября уже можно констатировать, что 2026 год превысил результат 2025-го. Однако окончательные показатели станут известны лишь после завершения года и поступления соответствующих налоговых платежей.

Для рядового украинца «налог на Google» остается преимущественно незаметной частью стоимости цифровых продуктов. Пользователь платит за фильм, музыку, компьютерную игру или ИИ-сервис, а компания выполняет свои налоговые обязательства.

В то же время для государства эти операции уже формируют миллиардные поступления.

Главный вывод заключается в том, что цифровая экономика стала существенным источником налоговых доходов Украины. Однако рост платежей технологических компаний не означает автоматического подорожания подписок или пропорционального увеличения расходов пользователей. Чтобы оценить реальные изменения на рынке, необходимо учитывать структуру продаж, валютные курсы, количество плательщиков и ценовую политику международных платформ.

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