Налог на недвижимость в 2027 году: сколько придётся заплатить за квартиры и дома

В 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2026 год. Максимальная ставка составит 129,71 грн за каждый квадратный метр сверх льготной площади. Это на 9,71 грн больше, чем при уплате налога в 2026 году. При этом конкретный размер ставки будет зависеть от решения местного совета.

Предельный размер налога составляет 1,5% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр налогооблагаемой площади. Для физических лиц сумму налога рассчитывает налоговая служба по месту регистрации владельца.

При начислении налога за 2026 год будет использоваться минимальная заработная плата, установленная на 1 января 2026 года. Она составляет 8647 гривен.

Таким образом, максимальная ставка рассчитывается по формуле:

8647 × 1,5 % = 129,705 грн.

После округления это 129,71 грн за квадратный метр.

Однако местные советы самостоятельно устанавливают конкретные ставки в зависимости от местоположения и типа недвижимости. Поэтому фактическая сумма налога может быть меньше максимальной.

Например, если человек владеет квартирой площадью 80 кв. м, а льготная норма составляет 60 кв. м, налогообложению будут подлежать только 20 кв. м.

При максимальной ставке расчет будет следующим:

8647 × 1,5% × 20 = 2594,10 грн.

В этом примере округляется конечная сумма налога, а не ставка за квадратный метр.

Для сравнения: в 2026 году украинцы будут платить налог за 2025 год. Тогда минимальная зарплата составляла 8000 грн, а максимальная ставка — 120 грн за квадратный метр.

Таким образом, при одинаковой налогооблагаемой площади и неизменной ставке местного совета в 1,5% владелец квартиры площадью 80 кв. м заплатит на 194,10 грн больше: вместо 2400 грн — 2594,10 грн.

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 2 710,2 тыс. физических лиц — плательщиков налога на недвижимость.

Число плательщиков постепенно увеличивалось:

по состоянию на 1 января 2023 года — 867,7 тыс. человек;

по состоянию на 1 января 2024 года — 1 369 тыс. человек;

по состоянию на 1 января 2025 года — 2 710,2 тыс. человек.

Такой рост связывают с наполнением и сверкой государственных реестров, а также с совершенствованием администрирования налога.

Около половины плательщиков — физических лиц — проживают в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях.

Физические лица уплачивают налог только за площадь недвижимости, превышающую установленные законом льготные нормы.

В частности, предусмотрены следующие льготы:

60 кв. м — для квартиры или квартир;

120 кв. м — для жилого дома или домов;

180 кв. м — если человек одновременно владеет квартирами и жилыми домами, в том числе долями в них.

Если у владельца есть несколько объектов недвижимости одного типа, их общую площадь суммируют. Льготную норму применяют к суммарной площади, а налог начисляют на превышение.

Налоговые уведомления-решения за 2026 год должны быть направлены владельцам недвижимости до 1 июля 2027 года. Их можно будет получить по почте или через Электронный кабинет налогоплательщика.

В уведомлении будет указан подробный расчет суммы и реквизиты для оплаты.

Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения недвижимости. Если не уплатить его в установленный срок, может возникнуть налоговый долг, а также будут начисляться штрафные санкции и пеня.

В то же время собственник имеет право обратиться в налоговую службу для сверки данных. В частности, можно проверить:

перечень объектов недвижимости и долей в праве собственности;

общую площадь жилья;

примененную ставку налога;

правильность начисленной суммы.

Для этого необходимо подать заявление в произвольной форме и приложить документы, подтверждающие соответствующие сведения. Информация о сформированных уведомлениях и начислениях также доступна в Электронном кабинете.

На период военного положения действуют специальные правила налогообложения недвижимости, расположенной на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях, включенных в утвержденный перечень.

За такие объекты налог на недвижимость не начисляется и не уплачивается.

Кроме того, жилье на этих территориях, в частности во временно оккупированном Крыму, не учитывается при определении базы налогообложения физических лиц.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

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