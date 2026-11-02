В Бурштине Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием Toyota Land Cruiser и Daewoo Lanos. В результате столкновения погибли 88-летний водитель легкового автомобиля и его 79-летняя жена. Супруги скончались на месте аварии.

По предварительной информации, водитель Daewoo Lanos не уступил дорогу внедорожнику, что привело к столкновению.

2 ноября 88-летний водитель Daewoo выезжал с второстепенной улицы Энергетиков на улицу Адама Мицкевича, по которой проходит трасса Н-10 Мукачево – Львов.

«Он не уступил дорогу внедорожнику Toyota под управлением 28-летнего жителя Косовского района. От полученных травм водитель Daewoo и его жена погибли на месте происшествия», — сообщили правоохранители.

Водитель Toyota Land Cruiser был трезв. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области в понедельник.

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