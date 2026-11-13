Погода в Украине 13 ноября будет контрастной: на юге до +20°, в Карпатах — снег и метели

В пятницу, 13 ноября, в Украине прогнозируются дожди и значительные колебания температуры. На юге и в большинстве центральных областей воздух прогреется до +15…+20°, тогда как на западе объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков, перехода дождя в снег, гололеда и порывистого ветра.

13 ноября активный атмосферный фронт, связанный с циклоном над Италией, вызовет в Украине сложную синоптическую ситуацию и очень разнообразную погоду. Перед фронтом с юга будет поступать очень тёплый воздух, и давление будет интенсивно падать. Днем за фронтом в западные области будет поступать холодный воздух, поэтому давление будет расти. Такая разница воздушных масс приведет к сильному температурному контрасту, порывистому ветру и дождям различной интенсивности.

Облачно. Дожди небольшие, в западных областях умеренные; на Прикарпатье значительные, в Карпатах и на Закарпатье сильные, днем с переходом в снег, гололедом и налипанием мокрого снега. На дорогах гололедица. В южных и большинстве центральных областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с; на Прикарпатье и в Закарпатье порывы 15–20 м/с, в высокогорье Карпат 25–30 м/с, днем метели.

Температура ночью 3–8°, в южной части 7–12°. Днем 9–14°, в южной части и большинстве центральных областей 15–20°, на крайнем западе 3–8°, а в Карпатах похолодает до 0–3° мороза.

Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности (II уровень) для Прикарпатья, Закарпатья и Карпат: значительный и сильный дождь, гололед, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах, порывы ветра до 20 м/с, а в высокогорье до 30 м/с, метели. Жёлтый уровень (I уровень) действует для южных и большинства центральных областей из-за тумана ночью и утром с видимостью 200–500 м. Погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

13–14 ноября на реках Прут, Серет, Сян и Днестр (Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области) ожидается повышение уровня воды на 0,3–1,3 м, на реках Закарпатья — на 0,8–1,8 м, а на Тисе (участок Вилок — Великий Бычков) и в нижнем течении Боржавы — на 1,5–2,5 м. Вода останется в пределах русел, угрозы негативных последствий нет. Там, где пройдут сильные ливни, возможен значительный местный и склоновой сток, а также подтопление низменных мест, стремительное повышение уровней на малых водотоках на 0,5–1 м.

В то же время на реках суббассейна Припяти (Волынская, Ровенская, Житомирская области), отдельных реках бассейнов Днестра, Сяна и Западного Буга (Львовская, Волынская области) сохранится низкая осенняя межень — с уровнями воды, близкими к самым низким за весь период наблюдений. Объявлен III уровень опасности — коричневый.

В пятницу, 13 ноября, в Киеве облачно, небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура по Киевской области ночью 3–8°, днём 9–14°; в Киеве ночью 3–5°, днём 11–13°.

Источник: «Укргидрометцентр»

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