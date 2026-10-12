Погода в Украине 13 октября: дожди, туманы и заморозки на западе

Во вторник, 13 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди, а в западных регионах на поверхности почвы возможны заморозки. В то же время на востоке и юго-востоке воздух прогреется до +23°.

По прогнозу синоптиков, дожди ожидаются в большинстве регионов страны. Без осадков будет в западных, восточных, Житомирской и Винницкой областях, а днем — также в Киевской области.

Ночью и утром в западных областях местами возможен туман.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 м/с.

В западных областях ночью прогнозируют +1…+6°, а на поверхности почвы возможны заморозки от 0° до -3°. Днем температура составит +9…+14°.

На остальной территории Украины ночью ожидается +5…+10°. На юге и юго-востоке будет теплее — до +14°.

Днем воздух прогреется до +12…+17°, а в восточных и юго-восточных областях температура достигнет +18…+23°.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

В понедельник, 12 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди, местами осадки будут значительными.

В Украине 11 октября ожидалась теплая погода с температурой до +24°. В то же время в западных, северных и Винницкой областях прогнозируются дожди, а в отдельных районах запада они будут значительными.

В пятницу, 9 октября, в Украине сохранялась относительно теплая погода, однако в некоторых регионах ожидаются осадки и сильный ветер. Местами также снизится температура воздуха.

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летнего тепла. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.

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