Погода в Украине 14 октября 2026 года принесет дожди на востоке и заморозки на западе

В среду, 14 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных областях прогнозируются сильные дожди и грозы, а на западе ночью возможны заморозки на поверхности почвы.

В Украине облачно с прояснениями. Ночью дожди на Левобережье, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях; днем – на северо-востоке страны. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях в течение суток ожидаются сильные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с.

Температура ночью на западе, в Житомирской и Винницкой областях 1–6°, на поверхности почвы заморозки 0–3°; днём там 9–14°. На остальной территории ночью 5–10°, днем 11–16°; на востоке и юго-востоке — немного теплее: ночью 9–14°, днем 17–22°.

Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности (I уровень) по двум основаниям: значительный дождь в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также заморозки на поверхности почвы 0–3° ночью 14 октября в западных, Винницкой и Житомирской областях и ночью 15 октября в северных, Винницкой и Черкасской областях.

В среду, 14 октября, в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков — однако холодно: ночью всего 6–8°. Ночью 15 октября в Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0–3° – желтый уровень опасности, овощи под угрозой. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура в Киевской области ночью 5–10°, днем 11–16°; в Киеве ночью 6–8°, днем 11–13°.

Источник: «Укргидрометцентр»

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