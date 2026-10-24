Погода в Украине 25 октября: на Западе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Ночью и утром 25 октября в западных областях Украины, кроме Закарпатской, ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200–500 метров. Из-за неблагоприятных погодных условий возможны затруднения в движении транспорта.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в движении транспорта», — предупредили в Укргидрометцентре.

В связи с туманом в соответствующих областях будет объявлен I уровень опасности — желтый.

Водителям рекомендуют быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также использовать противотуманные фары при необходимости.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 24 октября, в Киеве будет облачно, местами прогнозируются дожди. Температура воздуха в течение дня составит от +11 до +15 °C.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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