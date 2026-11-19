Правоохранительные органы Тернопольской области возбудили уголовное дело по факту возможного ненадлежащего ухода и жестокого обращения с 9-летней девочкой с инвалидностью в реанимационном отделении областной клинической детской больницы.

Расследование начато по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшем тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

Как рассказала мать ребенка Ирина Саверина в комментарии телеканалу «Тернополь1», 16 октября ее дочь Милену экстренно госпитализировали, а затем перевели в отделение интенсивной терапии, куда родных не пускали. По словам женщины, в реанимации ребёнка круглосуточно удерживали связанной в одном положении с помощью мужских галстуков, а лекарства вводили без соблюдения графика. После перевода девочки в паллиативное отделение мать обнаружила у неё многочисленные гематомы и глубокую рану на ноге с признаками нагноения, кроме того, ребёнок потеряла почти пятую часть веса — похудела с 16 до 13 килограммов.

В начале ноября женщина обратилась с письменными жалобами в администрацию медучреждения и Департамент здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации, однако долгое время не получала ответа. Следователи полиции уже опросили мать пострадавшей и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз для установления всех обстоятельств и дачи правовой оценки действиям врачей. Со своей стороны директор Тернопольской областной клинической детской больницы Владимир Семерез заявил, что в учреждении инициировано внутреннее служебное расследование.

Источник: Полиция Тернопольской области.

В Тернополе суд вынес приговор двум врачам областной детской клинической больницы по делу о смерти полуторагодовалого мальчика во время стоматологического лечения. Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Ребенок скончался во время планового лечения кариеса, которое проводилось под общим наркозом.

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