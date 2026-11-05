Полиция заявила, что ни один магазин сети U420 не возобновил работу после закрытия

В Украине продолжают противодействовать деятельности наркогруппировки «Химпром». В частности, сеть магазинов U420 была закрыта, и с апреля ни одно из заведений не возобновило работу.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время награждения сотрудников Департамента по борьбе с наркопреступностью.

По его словам, важными результатами работы стали запрет синтетического каннабиноида ADB-4en-PINACA и введение контроля за группами производных синтетических наркотиков. Это делает невозможным уклонение от государственного контроля лишь путем изменения химической формулы вещества.

В рамках международной операции с участием правоохранительных органов Албании и Казахстана, Интерпола и Управления по борьбе с наркотиками США были ликвидированы вербовочные звенья группировки «Химпром», прекращена деятельность колл-центров и раскрыты её ячейки в Украине и за рубежом.

Также в ходе спецоперации «Эспаньол» правоохранители перекрыли каналы поставки наркотиков из Испании, Португалии и США. Подозрения предъявлены 39 фигурантам.

В рамках операции «Рубикон» ликвидировали 42 нарколаборатории и 134 склада готовой продукции, а также пресекли деятельность 56 наркошопов. О подозрении сообщили 367 лицам.

Всего за девять месяцев 2026 года в суд были направлены обвинительные акты в отношении 420 участников 85 организованных групп и преступных организаций. Стоимость изъятого и арестованного имущества составляет 400 млн гривен.

О результатах работы и награждении полицейских сообщили по случаю 33-й годовщины создания службы по борьбе с наркопреступностью.

Источник: Национальная полиция Украины.

Руководство Национальной полиции Украины отчиталось о разгроме одной из самых мощных криминальных структур страны — группировки «Химпром». Одним из самых прибыльных проектов группировки стала сеть магазинов «U-420», через которую реализовывались синтетические каннабиноиды под видом конфет и желейных мишек.

Правоохранители проводят масштабные обыски в сети магазинов U420.

В Киеве проводились рейды по магазинам сети «U420» на фоне обвинений в продаже подозрительных веществ, в том числе несовершеннолетним.

В среду, 4 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов. В частности, речь шла о нападении с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за материала о наркошопах U420.

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