На официальной карте убежищ Киева, которую ранее обнародовала Киевская городская государственная администрация, около половины или даже больше объектов могут оказаться фиктивными.

По его словам, вместо укрытия там находится либо подвал, либо спортзал, либо танцплощадка. С 2023 года ситуация, по его словам, не слишком изменилась, особенно в центре города, где половина указанных на картах подвалов — уже в частной собственности.

«Поэтому реальность такова, что даже если бизнесмен или предприниматель нарисует хоть 10 стрелочек, куда там нужно выходить или куда идти, или напишет в какой-нибудь парикмахерской или в каком-нибудь небольшом магазинчике, что вот там есть укрытие, никто не гарантирует, что укрытие именно там будет открыто и что человек туда сможет пройти», — констатирует Попенко.

Также он «прошёлся» по теме мобильных укрытий, которых в Киеве на пятый год войны всего два, одно из которых — в Оболонском районе. Ещё одно есть в Деснянском:

«Да, действительно, мы уже давно должны были обеспечить город этими модульными укрытиями. Надо было это сделать ещё давно. Почему этого не сделали? Мне не хватает слов, чтобы объяснить, но вот бездействие всех уровней власти в отношении обеспечения этими модульными мобильными укрытиями».

Такое мнение в эфире канала «Суперпозиция»

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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