В Польше готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины зимой. Причиной могут стать перебои с отоплением и электроснабжением, вызванные российскими атаками.

Польское правительство в настоящее время рассматривает три сценария на зиму 2026–2027 годов, когда Россия может усилить свои атаки на гражданское население в Украине.

«Первый предусматривает отсутствие притока граждан Украины, второй — приток лиц, которых будут принимать их семьи, уже проживающие в Польше. Третий сценарий — это массовый приток граждан Украины», — сообщили в министерстве внутренних дел и администрации.

Как пишет издание, в Польшу может прибыть до 2,5 миллиона беженцев из Украины — в случае реализации наихудшего сценария.

В конце сентября состоялась встреча руководства ведомства с воеводами, пограничной службой и представителями Правительственного агентства стратегических резервов. В пограничной службе сообщили, что постоянно отслеживают ситуацию на границе.

«Пограничная служба раз в неделю направляет в МВД и администрацию отчеты о ситуации на границе, а также профили лиц, пересекающих границу, например, есть ли среди них женщины с детьми», — заявили в ведомстве.

Министерство уверяет, что у него есть готовые решения на случай возможного «третьего сценария», который, по мнению правительства, «на данный момент является наименее вероятным».

Источник: Rzeczpospolita.

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