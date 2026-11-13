Скончался Герой Украины и инициатор возрождения Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий

В четверг, 12 ноября, на 80-м году жизни скончался Герой Украины, выдающийся литературовед, педагог и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий. Ему было 79 лет. О смерти одного из основателей Народного Руха Украины и инициатора возрождения Киево-Могилянской академии стало известно в пятницу, 13 ноября.

«12 ноября перестало биться сердце Героя Украины, выдающегося литературоведа, педагога, журналиста, общественного деятеля, одного из основателей Народного Руха Украины, инициатора возрождения Киево-Могилянской академии, ее первого и почетного президента Вячеслава Степановича Брюховецкого (1947–2026)», — говорится в сообщении.

В университете подчеркнули, что Вячеслав Брюховецкий посвятил свою жизнь строительству независимой Украины. В 1991 году он инициировал возрождение Киево-Могилянской академии, которая впоследствии стала одним из символов украинской независимости и новой системы высшего образования.

Восстановленное учебное заведение соединило исторические традиции с современными западными подходами к образованию. Академия стала украиноязычным инновационным университетом со своей академической культурой, основанной на свободе, взаимном уважении и общих ценностях.

«Именно здесь в 1996 году были открыты первые магистерские программы, а в 2008 году — создана Докторская школа с первыми структурированными программами подготовки докторов философии. Здесь утвердились настоящее студенческое самоуправление, особая внутренняя культура взаимного доверия и уважения, атмосфера творчества и свободы, внимание к критическому мышлению», — отмечается в сообщении.

В могилянском сообществе также подчеркнули, что ценности, заложенные в основу Академии, отразились и на общественной деятельности её представителей. В частности, сообщество университета активно участвовало в Оранжевой революции 2004–2005 годов и Революции достоинства 2013–2014 годов.

Кроме того, представители Академии участвовали в защите университетской автономии в рамках соответствующего консорциума, действовавшего в 2005–2010 годах.

Одним из важнейших достижений Вячеслава Брюховецкого стало воспитание поколения могилянцев, готовых брать на себя ответственность за будущее страны. Сегодня выпускники и представители университетского сообщества работают в различных сферах, а также защищают Украину на фронте.

«Потеря Вячеслава Брюховецкого непоправима для могилянского сообщества и всей Украины. Но дело его жизни живёт. Оно живёт в возрождённом им университете, в людях, которых он объединил и вдохновил, в ценностях, которые он отстаивал, а также в будущем, ради которого он работал. Светлая память великому человеку — Вячеславу Степановичу Брюховецкому. Искренние соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и всему могилянскому сообществу», — говорится в сообщении.

Об этом сообщили на странице в Facebook Национального университета «Киево-Могилянская академия».

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