Скончался выдающийся львовский педиатр Ярема Возница, проработавший в Центре детской медицины почти 30 лет

Ушел из жизни Ярема Возница — заслуженный врач Украины, известный педиатр, ученый и новатор, внесший значительный вклад в развитие львовской педиатрии. Он был одним из основателей Западноукраинского специализированного детского медицинского центра и почти 30 лет посвятил работе в этой больнице.

Ярема Возницa был одной из выдающихся фигур львовской педиатрии. Сначала он работал врачом-педиатром в «Охматдети», а впоследствии стал соучредителем Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, который в настоящее время является структурным подразделением Центра детской медицины.

Возница был основателем и первым заведующим педиатрическим отделением больницы. В медицинском учреждении он работал с 1990 по 2019 год.

За годы работы Ярема Возница создал собственную клиническую школу и воспитал не одно поколение врачей. Он внедрял новаторские подходы к лечению и развивал исследования в области муковисцидоза, целиакии, клинической иммунологии, вакцинации и нервной анорексии.

Медик также реализовал себя как ученый. Он был кандидатом медицинских наук, автором и соавтором многочисленных научных публикаций. Его исследования и профессиональные наработки стали важной частью опыта многих врачей.

В Центре детской медицины подчеркнули, что за профессиональными достижениями стоял человек, которого коллеги будут помнить за острый ум, обширную эрудицию и тонкое чувство юмора.

Ярема Возница умел поддержать, дать совет и найти нужные слова даже в самых сложных ситуациях.

Команда Центра детской медицины выразила искренние соболезнования родным, близким покойного и всему медицинскому сообществу.

Прощание с выдающимся врачом состоится во Львове:

Парастас — 12 ноября в 19:00.

Похоронная церемония — 13 ноября в 11:00.

Церемония состоится в часовне Рождества Иоанна Крестителя по адресу: улица Пекарская, 52.

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