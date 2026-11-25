На 79-м году жизни скончалась Людмила Джулай, которая работала в Припятской медико-санитарной части и в первые часы после взрыва на Чернобыльской АЭС оказывала помощь пострадавшим без средств защиты. О её смерти сообщили Национальный музей «Чернобыль» и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В первые сутки катастрофы она 12 часов помогала облученным работникам станции и пожарным без каких-либо средств защиты. Из-за сильных радиационных ожогов на ее пальцах впоследствии навсегда исчез папиллярный рисунок.

Людмила Джулай переехала в Припять в 1971 году, когда город только начинал строиться — тогда ей было 24 года. Свою карьеру она начала в качестве фельдшера скорой помощи в местной амбулатории, а после открытия поликлиники стала первой цеховой медицинской сестрой для персонала ЧАЭС. С 1975 года работала в кабинете психиатра-нарколога.

О взрыве на Чернобыльской АЭС Людмила узнала около шести утра 26 апреля 1986 года от знакомой. Женщина сразу отправилась в Припятскую медико-санитарную часть, где уже принимали первых пострадавших.

Тогда медики работали без средств индивидуальной защиты и йодной профилактики. В течение 12 часов Джулай оказывала помощь людям с острым радиационным облучением: она собственноручно раздевала работников станции и пожарных, снимая и перенося радиоактивную одежду голыми руками. Впоследствии из-за глубоких радиационных ожогов кожа на её пальцах настолько изменилась, что с неё невозможно было снять отпечатки.

«После той ночи я пришла домой полумертвая. Мой сын учился в 10-м классе. Ему пришлось ухаживать за мной, приводить меня в чувство», — вспоминала Людмила Джулай.

Фельдшер выхаживала шестерых пациентов с критическими дозами облучения. Среди них были сотрудницы вневедомственной охраны ЧАЭС Клавдия Лузганова и Екатерина Иваненко, которые впоследствии скончались в московской клинической больнице № 6. Самым болезненным воспоминанием для Людмилы осталась последняя просьба Екатерины Иваненко — позвонить её пожилой матери и сообщить о беде. Сделать этого фельдшерка не смогла, ведь междугороднюю телефонную связь в Припяти уже отключили. В ГАЗР отмечают, что женщина всю жизнь упрекала себя за невыполненную просьбу.

В мае 1986 года Людмила Джулай отработала восемь 12-часовых смен в медпункте административно-бытового корпуса ЧАЭС. В ночь на 23 мая, когда разразился масштабный пожар в кабельных туннелях третьего и четвёртого энергоблоков, она снова спасала пожарных — несмотря на то, что уровень радиации в зоне возгорания достигал 200 рентген в час.

В музее «Чернобыль» отмечают, что опыт работы в наркологическом и психиатрическом кабинете стал неоценимым: фельдшер помогала стабилизировать состояние пациентов, у которых на фоне облучения развивался так называемый лучевой психоз — состояние сильного возбуждения и гиперактивности.

Людмила Джулай продолжала работать в Чернобыле до 1995 года, пока во время одного из дежурств не потеряла сознание. После лечения в радиологическом центре в Пуще-Водице медику присвоили группу инвалидности.

Выйдя на пенсию, Людмила Джулай посвятила себя общественной деятельности: помогала обустраивать музей Чернобыля в одной из столичных школ, выступала перед молодежью и хранила память о коллегах-ликвидаторах.

Во время одного из визитов в Припять, уже после дезактивации города, ей удалось зайти в свою квартиру. Среди пустых комнат на полу лежал раскрытый сборник рассказов Юрия Бездика «Прощаясь навсегда» — эту книгу она увезла в Киев как реликвию. А в здании бывшей медсанчасти остались её туфельки, которые женщина каждый раз проверяла, приезжая в зону отчуждения.

В последний раз Людмила Джулай побывала в родной Припяти в 2024 году, а в 2025-м присоединилась к документальному проекту «Чернобыль — женская судьба», приуроченному к 40-й годовщине трагедии. В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения её вспоминают как светлую, энергичную и искреннюю женщину, которая до последних дней оставалась голосом памяти о подвиге чернобыльских медиков.

Источники: Национальный музей «Чернобыль», Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

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