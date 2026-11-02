Более 3 тыс. ветеранов с нарушениями зрения получат до 95 тыс. грн помощи

Более 3 тысяч украинских ветеранов и ветеранок, полностью или частично лишившихся зрения при защите Украины, получат целевую финансовую поддержку — до 95 тыс. грн.

Средства предназначены для приобретения бытовой техники и специализированных устройств, которые помогут в повседневной жизни. Выплата будет единовременной.

Деньги будут выплачиваться до 1 ноября 2027 года, а использовать их нужно будет до 1 декабря 2027 года.

Программа реализуется совместно с Обществом Красного Креста Украины. По словам Сергея Корецкого, правительство вместе с партнерами также ищет дополнительное финансирование для расширения поддержки ветеранов.

Источник: Сергей Корецкий

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