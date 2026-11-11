Более тысячи человек внесли 44 млн грн залога за генерала СБУ Дуку: адвокат объяснил последствия

За генерала СБУ Сергея Дуку, фигуранта дела «Карфаген», внесли залог в размере 44 млн грн; к сбору средств присоединились 1113 человек. Львовский адвокат Олег Мицик обратил внимание на юридические особенности такой процедуры и возможные последствия для людей, перечисливших деньги.

По словам адвоката, во Львове существует практика, согласно которой каждый поручитель должен лично явиться в следственный изолятор. Там уполномоченное лицо разъясняет ему правовые последствия внесения залога.

«Уполномоченное должностное лицо разъясняет ему правовые последствия такого решения: за кого именно он вносит средства, какие обязательства берет на себя и что может произойти с его деньгами, если лицо, за которое внесен залог, нарушит возложенные на него обязательства», — подчеркнул адвокат.

Мицик добавил, что даже когда залог вносят двое-трое человек, каждому из них иногда приходится лично приезжать в СИЗО. «Иногда даже тогда, когда залог вносят двое-трое человек, возникает необходимость каждому из них лично явиться в следственный изолятор, предъявить квитанцию о перечислении средств и подтвердить, что ему разъяснены права, обязанности и правовые последствия их невыполнения. То есть недостаточно просто перечислить деньги на счет суда», – сказал он.

«А теперь представьте, что такую практику применить к 1113 поручителям по делу генерала Дуки. Каждого нужно идентифицировать, каждому разъяснить предусмотренные законом последствия, каждый должен осознанно подтвердить своё решение выступить поручителем. Сколько времени это займет?», – подчеркнул адвокат.

Олег Мицик подытожил, что залог – это не благотворительный взнос и не пожертвование в общий фонд, а процессуальный инструмент, который предусматривает конкретные юридические обязательства и финансовые последствия. Поэтому адвокат задал вопрос, почему процедура разъяснения правовых последствий залогодателям в разных учреждениях фактически может настолько различаться.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

В СБУ начали собирать средства на залог для генерала Дуки.

При этом за экс-генерала СБУ Дуку до сих пор не уплатили полный залог.

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