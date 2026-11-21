Народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко предполагает, что Верховный суд может ограничить присутствие представителей иностранных посольств во время рассмотрения его иска об отмене санкций. Заседание, на котором должно быть рассмотрено это дело, запланировано на вторник.

По словам Порошенко, суд может обосновать недопуск дипломатов якобы наличием в материалах дела информации с грифом «для служебного пользования». Иск касается санкций, введенных против него в начале 2025 года.

"Только что стало известно, что 24 ноября власти хотят помешать законному рассмотрению Большой Палатой Верховного Суда моего иска об отмене незаконных, антиконституционных, внесудебных, политически мотивированных санкций против меня как лидера оппозиции и пятого Президента Украины. Как? Сославшись на то, что в деле якобы есть информация с грифом ДСК – для служебного пользования. Мол, из-за этого дело нельзя рассматривать в присутствии многочисленных представителей посольств. А этот процесс вызвал чрезвычайно высокий интерес как со стороны мировых СМИ, так и со стороны дипломатов», – сказал Порошенко в видеообращении с площадки Международного форума по безопасности в Галифаксе (Канада), опубликованном в Facebook.

В то же время он отметил, что дело о санкциях против него рассматривается уже почти два года, а по поводу вмешательства в работу Верховного Суда уже есть решение Высшего антикоррупционного суда. «Нельзя одной рукой давить на оппозицию, нарушать права человека, вмешиваться в работу Верховного Суда, а другой – рассказывать, что мы отстаиваем фундаментальные принципы: верховенство права, независимость судей, защиту прав человека и СМИ», – подчеркнул политик.

Порошенко призвал «наконец рассмотреть это дело – законно и как можно скорее».

Как сообщалось, 13 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 12 февраля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Согласно приложению к документу, санкции введены в отношении пяти физических лиц: Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и экс-депутата Виктора Медведчука.

Порошенко обжаловал санкции в Верховном суде. 17 апреля суд приступил к рассмотрению искового заявления в присутствии народных депутатов Украины, а также дипломатов из миссии Европейского Союза, представителей посольств Германии, Польши, Австрии, Швеции, Литвы и Дании. Представители Порошенко подчеркивают, что санкции наложены незаконно в отношении гражданина Украины, находящегося в стране, тогда как «террористом» его считает только РФ. Следовательно, никаких оснований в соответствии с законом для санкций нет.

В июле 2026 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) отказал Порошенко в удовлетворении иска об отмене санкций, введенных решением СНБО. Решение было принято с особыми мнениями двух судей из коллегии из пяти судей, рассматривавших это дело. Порошенко и его адвокаты обжаловали это решение в Большой палате Верховного Суда.

Кроме того, 2 сентября в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины, стало известно, что бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра оказывала давление на судей КАС ВС через председателя КАС ВС Игоря Дашутина в связи с санкциями против Порошенко. Адвокаты политика обратились в Высший совет правосудия (ВСП), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Офис генерального прокурора с заявлениями о давлении.

Верховный суд огласит решение о санкциях в отношении Порошенко 10 июля.

Порошенко призвал не затягивать с реформами на пути к вступлению в ЕС.

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