Порошенко призвал не откладывать реформы на пути к вступлению в ЕС

Народный депутат Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что реформы в сфере верховенства права и другие ключевые изменения нельзя откладывать до окончания войны. По его мнению, после обнародования ежегодного отчета Европейской комиссии о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС за 2026 год стране необходимо ускорить выполнение евроинтеграционных обязательств.

«Для Украины этот отчет — своеобразный евроинтеграционный табель успеваемости. Это оценка нашего прогресса не по политическим обещаниям, а по конкретным делам, выполненным обязательствам и достигнутым результатам», — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, несмотря на прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе в условиях полномасштабной войны, ряд проблем в сфере верховенства права и демократии остается нерешенным.

Среди приоритетных задач Порошенко назвал обеспечение независимости Конституционного суда, завершение судебной реформы, реформирование прокуратуры и Государственного бюро расследований, сохранение независимости антикоррупционных институтов, а также защиту прав парламентской оппозиции, политического плюрализма и свободы СМИ.

Впервые в отчет Еврокомиссии включены вопросы персональных санкций в отношении граждан Украины и необходимости соблюдения положений Европейской конвенции по правам человека, подчеркнул лидер «Евросолидарности».

По его мнению, отчет Еврокомиссии должен стать основой для конкретного плана действий правительства и Верховной Рады с четкими сроками и показателями выполнения.

«Наша цель неизменна — полноправное членство Украины в ЕС. И мы должны пройти этот путь не только быстро, но и достойно, сохранив свободу и демократию, за которые боремся», — подытожил он.

Порошенко также призвал власть перейти к «евроинтеграционному турборежиму» и ускорить выполнение показателей по всем переговорным разделам.

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