Сотрудник СБУ угрожает детективам НАБУ оружием во время обыска

4 ноября НАБУ заявило о препятствовании проведению обыска со стороны высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. По информации Бюро, он угрожал детективам применением огнестрельного оружия и не допускал их к месту проведения следственных действий, санкционированных Высшим антикоррупционным судом.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро. На место происшествия также прибыли спецназовцы СБУ.

Согласно информации, распространенной в связи с обысками, следственные действия проводятся в отношении генерал-майора СБУ Сергея Дуки. В то же время в первом сообщении НАБУ не назвало должностное лицо, у которого проводится обыск, и не раскрыло других деталей производства.

Дука занимает должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. В июле 2025 года он был одним из руководителей масштабных обысков у сотрудников НАБУ. Тогда СБУ провела более 50 следственных действий в отношении детективов Бюро, после чего под стражу оказались Руслан Магамедрасулов и Виктор Гусаров.

Подчинённые Дуки могли изготавливать документы, послужившие основанием для обвинений детективов, а также обеспечивать оперативное сопровождение соответствующих дел.

Источник: НАБУ

В 2023 году президент Владимир Зеленский присвоил Дуке звание бригадного генерала СБУ.

Ранее НАБУ и САП отреагировали на заявление Кравченко о подготовке нападения в Австрии.

Кроме того, НАБУ и САП завершили расследование дела о присвоении зерна государственной корпорации.

До этого НАБУ раскрыло схему исчезновения зерна на сумму 29 млн долларов.

Читай нас в