Посол ЕС считает новый доклад Еврокомиссии о расширении отличным для Украины

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после официальной церемонии передачи отчета Еврокомиссии заявила, что документ является отличным для Украины, поскольку страна уверенно движется по пути расширения в числе четырёх лидеров этого процесса, несмотря на российскую агрессию.

По её словам, Украина получила чёткую «дорожную карту» с ожидаемым прогрессом на следующие 12 месяцев, при этом положительные сдвиги зафиксированы в каждой из исследуемых сфер и никакого регресса выявлено не было. Матернова подчеркнула, что сам факт удержания Украиной лидирующих позиций является выдающимся достижением, а объективные рекомендации в отчете призваны ускорить необходимые внутренние реформы.

Источник: «Европейская правда».

Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении Евросоюза, в котором отметила значительный прогресс Украины, Молдовы, Черногории и Албании и предоставила им «дорожные карты» дальнейших шагов на 2027 год. Для достижения цели по завершению переговоров к концу 2028 года Еврокомиссия рекомендует Украине ускорить темпы реформ в сфере верховенства права, государственного управления и защиты прав национальных меньшинств. Лидером процесса остается Черногория, которая может завершить переговоры о вступлении уже в декабре 2026 года.

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