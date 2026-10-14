Поезда из Запорожья и в город задерживаются из-за обстрелов, — «Укрзализныця»

В среду, 14 октября, из-за российских обстрелов и вынужденной эвакуации пассажиров ряд поездов на Запорожском направлении курсирует с задержками.

Максимальное опоздание превышает четыре часа.

По состоянию на 7:30 из Запорожья с задержкой отправлялись следующие поезда:

№31/32 Запорожье-1 — Перемышль — 2 часа 56 минут;

№37/38 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский — 2 часа 56 минут;

№5/6 Запорожье-1 — Ясиня — 2 часа 36 минут.

С опозданием в Запорожье следовали следующие рейсы:

№5/6 Ясиня — Запорожье-1 — 3 часа 57 минут;

№37/38 Киев-Пассажирский — Запорожье-1 — 2 часа 24 минуты;

№31/32 Перемышль — Запорожье-1 — 4 часа 9 минут;

№39/40 Солотвино-1 — Запорожье-1 — 3 часа 57 минут.

В «Укрзализныце» отмечают, что время задержки рассчитывается автоматически и может меняться в зависимости от ситуации.

Пассажирам рекомендуется проверять актуальную информацию о движении поездов на официальном сервисе мониторинга задержек «Укрзализныци».

Об этом сообщили в АО «Укрзализныця».

Во вторник, 13 октября, «Укрзализныця» сообщила о задержках пригородных и региональных поездов в нескольких областях Украины из-за ситуации с безопасностью. В Харьковской области отдельные рейсы отставали от графика более чем на четыре часа.

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