Поезда из Запорожья и в город задерживаются из-за обстрелов, — «Укрзализныця»
В среду, 14 октября, из-за российских обстрелов и вынужденной эвакуации пассажиров ряд поездов на Запорожском направлении курсирует с задержками.
Максимальное опоздание превышает четыре часа.
По состоянию на 7:30 из Запорожья с задержкой отправлялись следующие поезда:
- №31/32 Запорожье-1 — Перемышль — 2 часа 56 минут;
- №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский — 2 часа 56 минут;
- №5/6 Запорожье-1 — Ясиня — 2 часа 36 минут.
С опозданием в Запорожье следовали следующие рейсы:
- №5/6 Ясиня — Запорожье-1 — 3 часа 57 минут;
- №37/38 Киев-Пассажирский — Запорожье-1 — 2 часа 24 минуты;
- №31/32 Перемышль — Запорожье-1 — 4 часа 9 минут;
- №39/40 Солотвино-1 — Запорожье-1 — 3 часа 57 минут.
В «Укрзализныце» отмечают, что время задержки рассчитывается автоматически и может меняться в зависимости от ситуации.
Пассажирам рекомендуется проверять актуальную информацию о движении поездов на официальном сервисе мониторинга задержек «Укрзализныци».
Об этом сообщили в АО «Укрзализныця».
Во вторник, 13 октября, «Укрзализныця» сообщила о задержках пригородных и региональных поездов в нескольких областях Украины из-за ситуации с безопасностью. В Харьковской области отдельные рейсы отставали от графика более чем на четыре часа.