Пожар, произошедший во время зарядки протеза, унес жизнь 35-летнего ветерана во Львовской области
В Шептицком (Львовская область) в результате пожара в собственной квартире погиб 35-летний ветеран Третьей отдельной штурмовой бригады Евгений Горожанкин. Мужчина получил тяжелые ожоги во время зарядки протеза ноги, которую потерял в результате боевого ранения.
Трагедия произошла в сентябре 2026 года. В результате пожара ветеран получил ожоги 55% поверхности тела.
Евгений вернулся из Германии, чтобы защищать Украину, и после ранения на фронте потерял ногу.
Вернулся из Германии, чтобы защищать Украину
Евгений Горожанкин с детства жил в Германии, куда переехал вместе с матерью. В 2024 году мужчина вернулся в Украину и добровольно вступил в ряды Третьей отдельной штурмовой бригады.
Во время боевых действий военный получил тяжелое ранение. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако одну ногу пришлось ампутировать. Из-за состояния здоровья защитника впоследствии уволили с военной службы.
Несмотря на полученные травмы, Евгений планировал дальнейшую жизнь со своей возлюбленной и искал возможности помогать побратимам.
«Он даже после ампутации рвался к побратимам, думал, что, возможно, сможет вернуться, чтобы помогать им. Однако у него была повреждена и вторая нога, он лечил её, поэтому о возвращении на фронт не могло быть и речи», — рассказала мать ветерана Елена в комментарии «Нео Радио Шептицкий».
Пожар во время зарядки протеза
Трагедия произошла 5 сентября около 16:15. В квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Шептицком вспыхнул пожар. По словам соседки, перед возгоранием она услышала взрыв.
Как сообщает издание, в тот день ветеран поставил свой электронный протез на зарядку. В результате пожара мужчина получил ожоги 55% поверхности тела.
Евгения госпитализировали. В течение десяти дней медики боролись за его жизнь, однако 15 сентября ветеран скончался.
В полиции сообщили, что, согласно заключению о причинах возникновения пожара, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электросети. Помимо владельца квартиры, в больницу доставили еще одного мужчину.
В то же время правоохранители не уточнили, стало ли источником возгорания непосредственно зарядное устройство или аккумулятор протеза.
С защитником простились в церкви Святого Иосафата в Шептицком. После трагедии мать Евгения призвала военных и гражданских лиц с ампутациями быть особенно осторожными при зарядке электронных протезов.
Как безопасно заряжать электронные протезы во время отключений света
Современные бионические и микропроцессорные протезы могут работать от литий-ионных аккумуляторов. Повреждение батареи, перегрев и нарушение условий эксплуатации создают риск возгорания.
Особое внимание при использовании таких устройств следует уделять состоянию электросети и соблюдению инструкций производителя конкретной модели протеза.
Основные рекомендации по безопасной зарядке:
- использовать оригинальные или рекомендованные производителем зарядные устройства;
- не оставлять протез заряжаться без присмотра;
- размещать устройство на твёрдой негорючей поверхности, вдали от тканей и обогревателей;
- соблюдать температурный режим, предусмотренный производителем;
- использовать надлежащую защиту электросети от перенапряжения;
- не использовать поврежденные кабели, адаптеры и розетки;
- не ремонтировать аккумулятор протеза самостоятельно, а обращаться в авторизованный сервисный центр.
В случае появления дыма, шипения, резкого запаха или чрезмерного нагрева устройства необходимо прекратить его использование. Если возник пожар, следует покинуть опасное помещение и вызвать спасателей по номеру 101 или 112.
Об этом сообщается со ссылкой на издание «Твоё город».
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