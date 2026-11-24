В Шептицком (Львовская область) в результате пожара в собственной квартире погиб 35-летний ветеран Третьей отдельной штурмовой бригады Евгений Горожанкин. Мужчина получил тяжелые ожоги во время зарядки протеза ноги, которую потерял в результате боевого ранения.

Трагедия произошла в сентябре 2026 года. В результате пожара ветеран получил ожоги 55% поверхности тела.

Евгений вернулся из Германии, чтобы защищать Украину, и после ранения на фронте потерял ногу.

Вернулся из Германии, чтобы защищать Украину

Евгений Горожанкин с детства жил в Германии, куда переехал вместе с матерью. В 2024 году мужчина вернулся в Украину и добровольно вступил в ряды Третьей отдельной штурмовой бригады.

Во время боевых действий военный получил тяжелое ранение. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако одну ногу пришлось ампутировать. Из-за состояния здоровья защитника впоследствии уволили с военной службы.

Несмотря на полученные травмы, Евгений планировал дальнейшую жизнь со своей возлюбленной и искал возможности помогать побратимам.

«Он даже после ампутации рвался к побратимам, думал, что, возможно, сможет вернуться, чтобы помогать им. Однако у него была повреждена и вторая нога, он лечил её, поэтому о возвращении на фронт не могло быть и речи», — рассказала мать ветерана Елена в комментарии «Нео Радио Шептицкий».

Пожар во время зарядки протеза

Трагедия произошла 5 сентября около 16:15. В квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Шептицком вспыхнул пожар. По словам соседки, перед возгоранием она услышала взрыв.

Как сообщает издание, в тот день ветеран поставил свой электронный протез на зарядку. В результате пожара мужчина получил ожоги 55% поверхности тела.

Евгения госпитализировали. В течение десяти дней медики боролись за его жизнь, однако 15 сентября ветеран скончался.

В полиции сообщили, что, согласно заключению о причинах возникновения пожара, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электросети. Помимо владельца квартиры, в больницу доставили еще одного мужчину.

В то же время правоохранители не уточнили, стало ли источником возгорания непосредственно зарядное устройство или аккумулятор протеза.

С защитником простились в церкви Святого Иосафата в Шептицком. После трагедии мать Евгения призвала военных и гражданских лиц с ампутациями быть особенно осторожными при зарядке электронных протезов.

Как безопасно заряжать электронные протезы во время отключений света

Современные бионические и микропроцессорные протезы могут работать от литий-ионных аккумуляторов. Повреждение батареи, перегрев и нарушение условий эксплуатации создают риск возгорания.

Особое внимание при использовании таких устройств следует уделять состоянию электросети и соблюдению инструкций производителя конкретной модели протеза.

Основные рекомендации по безопасной зарядке:

использовать оригинальные или рекомендованные производителем зарядные устройства;

не оставлять протез заряжаться без присмотра;

размещать устройство на твёрдой негорючей поверхности, вдали от тканей и обогревателей;

соблюдать температурный режим, предусмотренный производителем;

использовать надлежащую защиту электросети от перенапряжения;

не использовать поврежденные кабели, адаптеры и розетки;

не ремонтировать аккумулятор протеза самостоятельно, а обращаться в авторизованный сервисный центр.

В случае появления дыма, шипения, резкого запаха или чрезмерного нагрева устройства необходимо прекратить его использование. Если возник пожар, следует покинуть опасное помещение и вызвать спасателей по номеру 101 или 112.

Об этом сообщается со ссылкой на издание «Твоё город».

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