Правоохранители установили личности 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке

По состоянию на 5 ноября правоохранители совместно со Службой безопасности Украины установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. В настоящее время ведется работа по выяснению роли каждого из идентифицированных лиц в этих событиях.

На данный момент в рамках проведенных мероприятий криминальными аналитиками полиции установлено, что среди них 27 человек принимали активное участие в противоправных действиях, еще 24 — вели себя агрессивно, подстрекали общественность и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Нацгвардии.

В результате событий были значительно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус НГУ.

В Нацполиции отметили, что действиям всех активных участников будет дана правовая оценка в рамках расследований Нацполиции, СБУ и ОГП. Работа продолжается.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

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