Православные именины 10 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

10 ноября свои именины отмечают мужчины с именами Орест, Константин, Георгий, Юрий и Родион. В популярных календарях в этот день также упоминаются Борис, Денис, Иван, Николай, Михаил, Александр, Петр и другие, а среди женских имен — Анна и Ольга. Рассказываем, что означает каждое из этих имен и как лучше всего поздравить именинников.

По новому церковному календарю 10 ноября почитают апостолов из числа 70-ти — Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Также в этот день поминают мученика Ореста, который был врачом. Именно с этими святыми связана часть имен, которые отмечают День ангела.

В разных календарях именных дней список может быть шире. Поэтому в этот день поздравляют не только тех, чьи имена напрямую связаны с церковными памятями, но и людей, чьи имена традиционно указываются в календарях.

Женские имена 10 ноября

Анна — имя древнееврейского происхождения. Его значение — «милость», «благодать» или «благосклонность». Оно имеет древнюю библейскую историю и остается одним из самых распространенных женских имен во многих странах.

Ольга — имя скандинавского происхождения, которое связывают с древней формой Helga. Его переводят как «святая», «священная» или «светлая». В Украине это имя давно стало традиционным и имеет несколько ласковых форм — Олюся, Олечка, Олька.

Мужские имена 10 ноября

Орест — имя древнегреческого происхождения. Его связывают со словом «гора», поэтому значение толкуют как «горный» или «тот, кто живёт в горах». В церковном календаре в этот день поминают мученика Ореста, врача.

Родион — имеет греческое происхождение. Одно из распространённых толкований связывает его с островом Родос — то есть «житель Родоса». Также имя связывают с древнегреческой формой Иродион.

Константин — происходит от латинского слова constans, означающего «постоянный», «стойкий» или «неизменный». Это имя символизирует твердость и выдержку.

Георгий — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от слова georgos и означает «земледелец» или «тот, кто обрабатывает землю». Имя имеет церковную традицию и распространено во многих странах.

Юрий — имя, родственное имени Георгий. Его также связывают с древнегреческим словом, означающим «земледелец». В украинской традиции Юрий давно существует как самостоятельная форма имени.

Борис — имя славянского происхождения. Его часто связывают с древним именем Борислав и толкуют как «славный в борьбе» или «борец за славу». Относительно точного происхождения имени существует несколько версий.

Денис — происходит от греческого имени Дионисиос. Оно связано с именем древнегреческого бога Диониса. В традиционном толковании означает «посвящённый Дионису».

Иван — украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». Это одно из древнейших и наиболее распространённых имён в христианской традиции.

Николай — имя греческого происхождения, образованное от слов, означающих «победа» и «народ». Поэтому его обычно переводят как «победитель народов».

Михаил — происходит от древнееврейского имени Михаэль. Его значение — «кто подобен Богу?». Это имя имеет библейское происхождение и связано с архангелом Михаилом.

Нестор — имя древнегреческого происхождения. Его связывают со словом nostos, означающим «возвращение». По другой версии, имя может иметь значение «тот, кто помнит».

Александр — происходит от греческого имени Александрос. Его переводят как «защитник людей» или «тот, кто защищает». Это имя имеет древнюю историю и распространено во многих странах.

Алексей — также имеет греческое происхождение. Значение имени — «защитник», «тот, кто оберегает». Оно родственно по значению имени Александр, хотя имеет другое происхождение.

Петр — происходит от древнегреческого слова petros, означающего «камень» или «скала». Имя символизирует прочность и надежность. Особое место оно занимает в христианстве благодаря апостолу Петру.

Эраст — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как «любимый» или «желанный». Эраст был одним из апостолов из числа 70-ти, память которых чтят 10 ноября.

Олимп — имя греческого происхождения, связанное с названием горы Олимп. В древнегреческой мифологии её считали обителью богов. В этот день церковь поминает апостола Олимпа.

Сосипатр — редкое мужское имя греческого происхождения. Его можно толковать как «тот, кого спас отец». Сосипатр также входит в число семидесяти апостолов.

Кварт — имя латинского происхождения, образованное от слова quartus — «четвертый». В церковном календаре поминается апостол Кварт, которого чествуют вместе с другими учениками Христа.

Тертий — происходит от латинского слова tertius, означающего «третий». Это имя одного из апостолов из числа 70-ти, память которого также отмечается 10 ноября.

Что такое День ангела и как его отмечают

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции святого считают небесным покровителем человека, к которому можно обращаться с молитвой и просьбой о поддержке. Обычно именинники начинают этот день с молитвы или посещают храм. Также можно зажечь свечу, поблагодарить своего небесного покровителя и провести время с родными и близкими. Празднование не обязательно должно быть шумным — главное, чтобы день был наполнен теплыми словами и вниманием.

Поздравляя человека с именинами, можно пожелать ему здоровья, мира, душевного равновесия, сил и Божьей защиты. А ещё — напомнить, что его имя имеет свою историю и особое значение.

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