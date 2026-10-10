Православные именины 10 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

10 октября свои именины отмечают люди с разными именами. Среди мужских — Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим и Яков. В более обширных православных календарях на эту дату также указаны женские имена Килина и Феврония. Рассказываем, что означает каждое имя и как поздравить именинников.

День ангела связан с почитанием святого, чьё имя носит человек. По церковной традиции это повод вспомнить своего небесного покровителя, помолиться и поблагодарить за поддержку.

В календарях именинов на 10 октября есть несколько вариантов списков. В подборках по новому стилю чаще всего упоминаются Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим и Иаков. В более обширных православных святцах на эту дату также можно найти Килину, Февронию, Виктора, Марка, Игнатия и другие имена.

Женские именины 10 октября

Килина — имя латинского происхождения. Его связывают со словом aquilinus, что означает «орлиный». Это древнее имя, которое в настоящее время встречается нечасто. Другие формы — Акилина и Акилина.

Феврония — имя, которое связывают с греческими корнями. Одно из его толкований — «светлая», «ясная» или «лучистая». Это имя известно благодаря православным святым и имеет древнюю церковную историю.

Мужские именины 10 октября

Андрей — имя греческого происхождения, означающее «мужественный», «храбрый». В христианской традиции оно связано с апостолом Андреем Первозванным.

Антон — имя древнеримского происхождения. Его значение чаще всего объясняют как «тот, кто вступает в бой» или «достойный похвалы». Оно имеет древнюю историю и распространено во многих странах.

Василий — происходит от греческого слова basileios, что означает «царский» или «царственный». Одним из самых известных святых с этим именем является Василий Великий.

Кирилл — имя греческого происхождения, которое переводится как «господин», «владыка». Оно известно благодаря святым Кириллу и Мефодию, внесшим значительный вклад в распространение христианства среди славян.

Павел — имя латинского происхождения. Его значение — «малый» или «скромный». Одним из самых известных носителей этого имени был апостол Павел, который распространял христианское учение.

Сергей — имя древнеримского происхождения. Его связывают с родовым именем Sergius. Точное первоначальное значение остается предметом дискуссий, но в украинской традиции это имя давно стало привычным и распространенным.

Степан — украинская форма греческого имени Стефан. Оно происходит от слова stephanos и означает «венок» или «венец». В христианстве это имя связано со святым первомучеником Стефаном.

Ефим — украинская форма древнегреческого имени Евтимий. Его значение связывают с доброжелательностью и хорошим настроением — «доброжелательный», «благосклонный».

Иаков — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «тот, кто идет следом», хотя происхождение и первоначальное значение имеют несколько объяснений. В Библии Иаков — один из патриархов, а среди христианских святых есть несколько апостолов с этим именем.

Другие имена в православных святых

В расширенных списках именинов на 10 октября также упоминаются мужские имена, которые в настоящее время встречаются реже.

Аристарх — греческое имя, которое можно перевести как «лучший правитель».

Вениамин — имя древнееврейского происхождения, которое традиционно толкуют как «сын правой руки» или «любимый сын».

Виктор — латинское имя, означающее «победитель».

Игнатий — древнее имя, которое связывают с латинским родовым именем Egnatius. В популярном толковании его также связывают со словом ignis — «огонь».

Марк — имя латинского происхождения, которое традиционно связывают с богом Марсом.

Михаил — имя древнееврейского происхождения. Его значение — «Кто, как Бог?».

Петр — греческое имя, означающее «камень», «скала».

Федор — украинская форма греческого имени Теодор. Значение — «Божий дар».

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В православной традиции верующие считают святого небесным покровителем и обращаются к нему в молитвах.

Если в церковном календаре есть несколько дней памяти святых с одним и именем, по распространенной традиции выбирают ближайшую дату после дня рождения. В то же время в разных семьях могут соблюдаться собственные обычаи.

Как поздравить с именинами

В День ангела не обязательно устраивать грандиозное торжество. Достаточно позвонить близкому человеку, написать теплое сообщение или собраться за семейным столом.

Можно пожелать имениннику здоровья, мира, благополучия, любви и поддержки родных. Для тех, кто следует церковным традициям, этот день также может стать поводом посетить храм или помолиться дома. Главное в поздравлении — искренность. Даже несколько простых слов внимания могут сделать этот день особенным для человека.

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