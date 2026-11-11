Православные именины 11 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

11 ноября с Днём ангела поздравляют мужчин с именами Виктор, Викентий, Степан и Фёдор, а также женщин по имени Стефанида. По старому церковному стилю в этот день чествуют именинников с именами Анастасия, Анна, Мария и другими. Рассказываем, откуда происходят эти имена, что они означают и как принято отмечать День ангела.

Именины — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. Поэтому День ангела связан не столько с датой рождения, сколько с небесным покровителем. 11 ноября по новоюлианскому календарю православные христиане чтят, в частности, мучеников Мину, Виктора и Викентия, мученицу Стефаниду и преподобного Феодора Студита.

Женские имена 11 ноября



Стефанида — имя греческого происхождения. Его значение — «венчанная» или «увенчанная венком». В церковной традиции в этот день поминают мученицу Стефаниду Дамасскую.

Анастасия — имя греческого происхождения, которое переводится как «воскресение» или «возрождение». Оно символизирует новое начало и возвращение к жизни. По старому стилю 11 ноября почитают, в частности, мученицу Анастасию Римлянку.

Анна — имя древнееврейского происхождения. Его толкуют как «благодать», «милость» или «ласка». В христианской традиции это имя связано с добротой, милосердием и искренней верой. По старому календарю в этот день поминают преподобную Анну Вифинскую.

Мария — имя древнееврейского происхождения. Среди его распространенных толкований — «любимая», «желанная» и «повелительница». Это одно из самых почитаемых женских имен в христианстве. По старому стилю 11 ноября поминают преподобную Марию Хиданскую.

Феонила — редкое женское имя греческой церковной традиции. Его точное значение до конца не установлено. По старому календарю в этот день почитают мученицу Феонилу Киликийскую.

Мужские имена 11 ноября



Виктор — имя латинского происхождения, означающее «победитель». Оно связано с силой духа, настойчивостью и способностью преодолевать трудности. В этот день церковь поминает мученика Виктора Дамасского.

Викентий — также латинское имя. Его значение — «тот, кто побеждает». 11 ноября почитают священномученика Викентия, диакона из Сарагосы, погибшего за христианскую веру.

Степан — имя греческого происхождения, которое переводится как «венок» или «венец». В древности венок был символом почтения и победы. В этот день также поминают святого Степана Уроша III, сербского короля.

Федор — имя греческого происхождения, образованное от слов, означающих «Бог» и «дар». Поэтому его переводят как «Божий дар». 11 ноября почитают преподобного Феодора Студита — церковного деятеля, богослова и игумена.

Мина — имя древнегреческого происхождения. Его точное значение имеет несколько толкований, поэтому однозначного перевода нет. В этот день поминают великомученика Мину Фригийского.

Авраамий — имя древнееврейского происхождения. Его традиционное значение — «отец многих» или «великий отец». По старому церковному стилю в этот день почитают преподобного Авраамия Затворника.

Астерий — имя греческого происхождения, означающее «звездный» или «связанный со звездами». По старому календарю 11 ноября поминают мученика Астерия Киликийского.

Клавдий — имя латинского происхождения. Его историческое значение связано со словом «хромой». По старому стилю в этот день почитают мученика Клавдия Киликийского.

Неон — имя греческого происхождения. В церковном именослове его толкуют как «тот, кто плавает». По старому календарю 11 ноября поминают мученика Неона Киликийского.

Как отмечают День ангела



День ангела — это прежде всего повод вспомнить святого покровителя и поблагодарить его за духовную поддержку. В православной традиции именинники могут пойти в храм, помолиться, зажечь свечу и, по возможности, причаститься. Празднование не обязательно должно быть шумным. Часто этот день проводят в кругу семьи, приглашают близких или просто принимают теплые слова от друзей. Главное — внимание и искренние пожелания.

В именины обычно желают здоровья, мира, душевного покоя, сил и Божьей защиты. Можно сказать просто: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведёт к добрым делам».

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