Православные именины 12 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

12 ноября 2026 года с Днём ангела поздравляют мужчин с именами Иван, Нил и Григорий. По старому церковному календарю в этот день именины отмечают Анастасия, Зиновия, Елена, Зиновий, Иосиф, Марк, Степан и другие. Рассказываем, какие имена связаны с этой датой, откуда они происходят и что означают.

Именины — это день почитания святого, в честь которого человека назвали при крещении. День ангела связан с небесным покровителем, поэтому его дата не обязательно совпадает с днём рождения. 12 ноября по новоюлианскому календарю православные христиане почитают, в частности, священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого, святителя Иоанна Милостивого, преподобного Нила и блаженного священномученика Григория Лакоту.

Женские имена 12 ноября

По старому церковному календарю 12 ноября именины отмечают женщины с именами Анастасия, Зиновия, Елена, Евтропия и Клеопа. Среди них есть как распространённые, так и редкие имена.

Анастасия — имя греческого происхождения, которое означает «воскресение», «возрождение». Оно символизирует обновление, надежду и новое начало. Имя получило распространение благодаря христианской традиции почитания святых с таким именем.

Зиновия — женская форма мужского имени Зиновий. Имеет греческое происхождение и связано со значением «сила Зевса» или «дар Зевса». Имя ассоциируется с духовной стойкостью и силой характера.

Елена — имя древнегреческого происхождения. Его традиционно толкуют как «светлая», «сияющая» или «факел». Оно символизирует красоту, свет и мудрость и остается одним из самых популярных женских имен.

Евтропия — редкое имя греческого происхождения. Его связывают со значениями «добрый нрав» и «ловкость». Оно имеет древнюю историю и встречается в христианских святых именах.

Клеопа — имя греческого происхождения, которое связывают с формой Клеопатра. Его составляющие традиционно толкуют как «слава» и «отец». Имя является редким и имеет древние церковные корни.

Мужские имена 12 ноября

По новому церковному календарю в этот день поздравляют Иванов, Нилов, Иосафатов, Григориев и Ахиев. По старому стилю к этому списку добавляются Зиновий, Иосиф, Марк, Маркиян, Степан, Стефан, Терентий и другие.

Иван — имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог милостивый» или «Божья благодать». Оно является одним из самых распространённых мужских имён в Украине. Среди ласковых форм — Иванко, Ивась, Иванчик.

Нил — имя греческого происхождения, связанное с названием известной африканской реки. Оно встречается в христианской традиции, в частности в именах преподобных Нила Мироточивого и Нила Постника.

Григорий — имя греческого происхождения, означающее «бдительный», «тот, кто не спит». Оно традиционно ассоциируется с внимательностью, мудростью и рассудительностью. В этот день поминают блаженного священномученика Григория Лакоту.

Ахия — редкое мужское имя древнееврейского происхождения. Его переводят как «мой брат — Господь». Имя связано с библейским пророком Ахией Силоманином.

Зиновий — имя греческого происхождения, которое традиционно толкуют как «сила Зевса» или «дар Зевса». Оно имеет древнюю историю и связано с раннехристианскими святыми.

Иосиф — имя древнееврейского происхождения, которое означает «Бог умножит» или «да прибавит Господь». Оно известно благодаря библейским персонажам и широко распространено в христианской традиции.

Марк — имя латинского происхождения. Его связывают с римским богом войны Марсом, поэтому одно из распространённых толкований — «посвящённый Марсу». Имя символизирует решительность и силу.

Маркиян — имя латинского происхождения, которое связывают с родовым именем Марций. Его также трактуют как «посвященный Марсу». Оно имеет древнеримские корни.

Степан — имя греческого происхождения, означающее «венец» или «венок». В древности венок был символом победы, почёта и славы. Среди ласковых форм — Степанко, Степчик.

Стефан — греческий вариант имени Степан, которое также переводится как «венец» или «корона». Обе формы имеют общее происхождение и значение.

Терентий — имя латинского происхождения, которое связывают с древнеримским родовым именем Terentius. Его точное первоначальное значение окончательно не установлено.

Артема — редкое имя греческого происхождения, связанное с именем Артемий и богиней Артемидой. Его традиционно толкуют как «посвященный Артемиде».

Варсава — имя арамейского происхождения, известное благодаря библейской традиции. Его толкование связывают с выражением «сын субботы» или «сын отдыха».

Клеопа — мужское имя греческого происхождения, которое связывают со значением «слава отца». Оно известно из раннехристианских текстов.

Как отмечают День ангела

День ангела в православной традиции — это прежде всего духовный праздник, посвящённый памяти небесного покровителя. Именинники могут посетить храм, помолиться святому, в честь которого получили имя, зажечь свечу и поблагодарить за духовную поддержку.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Этот день можно провести в кругу семьи, встретиться с близкими или просто принять искренние поздравления от друзей. Главным остаются внимание, добрые слова и теплая атмосфера.

В День ангела обычно желают крепкого здоровья, мира, душевного равновесия, счастья и Божьего благословения. Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает, помогает преодолевать трудности, дарит силы, веру и вдохновение на добрые дела».

Поздравления с днём ангела

Несколько коротких пожеланий своими словами для родных, друзей или коллег:

Иван, с именинами! Крепкого здоровья, искренних друзей, тепла в доме и чтобы самые заветные мечты сбывались.

Нила, с днём ангела! Веры в себя, вдохновения и людей, которые всегда подставят плечо.

С днём ангела! Пусть небесный покровитель оберегает от бед, а каждый день приносит покой и хорошие новости.

С именинниками! Пусть в сердце будет любовь, дома — уют, а рядом — самые дорогие люди.

С днём ангела! Пусть рядом всегда будут те, с кем можно и радость разделить, и просто быть собой.

С днём рождения! Впереди — счастливые события, приятные встречи и множество поводов для улыбок.

С днём рождения! Пусть возможностей будет больше, чем препятствий, а мечты постепенно сбываются.

Поздравляю! Пусть этот год подарит незабываемые впечатления, новых друзей и важные победы.

С днём рождения! Умей радоваться простым вещам и никогда не теряй веры в себя.

С праздником! Здоровья, благополучия и тепла, которое согревает даже в самые холодные дни.

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