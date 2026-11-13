Православные именины 13 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

13 ноября по новому церковному календарю православные христиане чтят святителя Иоанна Златоуста, а также поминают мучеников Антонина, Никифора и Германа и мученицу Манефу. В этот день именин отмечают Иван, Герман, Антонин, Никифор и Манефа. Рассказываем, откуда происходят эти имена, что они означают и как поздравить близких с праздником.

День ангела — это не просто повод получить поздравления. Для христиан это прежде всего день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. Поэтому именины имеют духовное значение, а их дата связана с церковным календарем.

13 ноября поминают сразу нескольких святых. Среди имен этого дня есть привычные для украинцев Иван и Герман, а также более редкие Антонин, Никифор и Манефа.

Женское имя

Манефа

Манефа — редкое женское имя древнееврейского происхождения. В церковном именослове ПЦУ его значение объясняют как «определенная часть». 13 ноября поминают мученицу Манефу Кесарийскую, погибшую за христианскую веру. В церковной традиции ее также называют Манефией.

Это необычное имя почти не встречается в современном повседневном употреблении, однако имеет древнюю историю. Ласково Манефу можно называть Манечкой или Манюней.

Мужские имена

Иван

Иван — одно из самых распространённых украинских имён. Оно имеет древнееврейское происхождение и происходит от имени Йоханан. Его значение — «Бог милостив», «Господь помиловал». Имя получило распространение благодаря христианской традиции и стало известным во многих странах мира. В украинском языке существует немало ласковых форм: Иванко, Ивась, Иванчик.

Герман

Герман имеет латинское происхождение. Его связывают со словом germanus, которое означает «родной», «братский» или «единокровный». В церковном именослове ПЦУ значение передается как «единородный». Это имя имеет древнюю историю и распространено в различных европейских странах. Уменьшительные формы — Германчик и Гера.

Антонин

Антонин — мужское имя латинского происхождения, связанное с древнеримским родовым именем Антониев. Его точное первоначальное значение окончательно не установлено, поэтому популярные объяснения вроде «воин» или «храбрый» не стоит считать подтвержденным переводом. Имя имеет древнюю историю и закрепилось в христианской традиции благодаря святым с таким именем. Среди украинских форм — Антин, Антонко, Антонинко.

Никифор

Никифор — имя греческого происхождения. Оно образовано от слов nike — «победа» и phero — «нести». Поэтому его значение — «победоносец» или «тот, кто приносит победу». Имя имеет древнюю церковную историю, хотя сегодня в Украине встречается нечасто. Мягкая форма — Никифорко.

Кто такой Иоанн Златоуст

13 ноября Православная Церковь также чтит святителя Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского и одного из самых известных христианских проповедников. Он жил в IV–V веках и прославился своими проповедями. Иоанн доступно объяснял Священное Писание, говорил о милосердии, справедливости и помощи нуждающимся. Именно за исключительное красноречие он получил прозвище Златоустый.

Святитель оставил после себя огромное богословское наследие. В частности, с его именем связана Божественная литургия Иоанна Златоуста, которую и сегодня совершают в православных храмах.

Что такое День ангела и как его отмечают

День ангела, или именины, — это день почитания святого покровителя, имя которого носит человек. В христианской традиции считается, что такой святой является небесным заступником и примером духовной жизни.

Обычно в этот день именинники посещают храм, молятся своему небесному покровителю и благодарят его за заступничество. Также можно провести время с семьёй, встретиться с друзьями или просто уделить внимание близким. Большой пир или шумное празднование не являются обязательными — главное, чтобы день был наполнен добрыми делами и искренним общением.

Важно помнить, что личная дата именины зависит от святого, в честь которого человека назвали при крещении. Если память этого святого чтят несколько раз в год, обычно ориентируются на ближайшую дату после дня рождения.

Как поздравить с Днём ангела 13 ноября

В этот день именинникам желают здоровья, мира, душевного равновесия, благополучия и поддержки небесного покровителя. Поздравление не обязательно должно быть длинным или торжественным. Самое главное — сказать теплые слова от всего сердца.

Например, можно пожелать: «С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает от невзгод, придаёт сил в сложные моменты и помогает находить правильный путь. Желаю здоровья, мира, любви и добрых людей рядом!»

Или короче: «Поздравляю с именинами! Пусть в жизни будет больше светлых дней, поводов для радости и счастливых встреч. Крепкого здоровья, душевного покоя и Божьего благословения!»

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