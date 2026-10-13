Православные именины 13 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

13 октября с Днём ангела поздравляют людей с разными именами — от распространённых Никиты и Николая до редких Агафоники и Гаиании. У каждого из них своя история: одни пришли из древнегреческого языка, другие — из древнееврейского или славянского. Рассказываем, кого поздравлять в этот день, что означают имена и как сделать поздравление особенным.

Согласно новому церковному календарю, 13 октября почитают, в частности, мучеников Карпа, Папилу, Агафодора и Агафонику, а также преподобного Никиту Исповедника. В популярных календарях именинов на эту дату также можно встретить Антона, Николая, Иакова и Злату.

По старому стилю в этот день почитают святителя Михаила, первого митрополита Киевского, мучениц Рипсимию и Гаианию, а также других святых. Поэтому в календарях именинов по старому стилю фигурируют Вячеслав, Василий, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен и Александра. Ниже собраны мужские и женские имена, которые можно встретить в церковных календарях и календарях именинов на 13 октября, а также кратко объяснено их значение.

Женские имена и их значение

Злата — имя славянского происхождения, означающее «золотая». Оно ассоциируется с чем-то ценным, светлым и дорогим. В православной традиции это имя связано со святой великомученице Златой Могленской, которая, согласно церковному преданию, осталась верна своей вере, несмотря на гонения.

Александра — женская форма имени Александр. Происходит из древнегреческого языка и означает «защитница людей». Имя имеет древнюю историю и остается популярным во многих странах.

Агафоника — редкое имя греческого происхождения. Его связывают со словом agathos, означающим «добрый». В церковном календаре упоминается мученица Агафоника, которая пострадала за христианскую веру вместе с Карпом, Папилой и Агафодором.

Гаиания — имя, которое встречается в православных святцах в различных формах написания. Его точное происхождение и толкование не имеют общепринятого объяснения. В церковной традиции это имя связано с мученицей Гаианией, которую почитают вместе со святой Рипсимией и другими девами.

Рипсимия — редкое имя, известное благодаря раннехристианской мученице Рипсимии. Его происхождение толкуют по-разному, поэтому однозначного перевода нет. В православной традиции святая Рипсимия известна как одна из тех, кто не отрекся от своей веры, несмотря на гонения.

Мужские имена и их значение

Никита — имя древнегреческого происхождения, означающее «победитель». Оно связано со словом nikē — «победа». В православном календаре 13 октября поминают преподобного Никиту Исповедника, который пострадал за свою веру.

Антон — имя древнеримского происхождения. Его значение объясняют по-разному: среди распространённых толкований — «тот, кто вступает в бой» или «достойный похвалы». Антон — древнее имя, сохранившее популярность и в наше время.

Николай — имя греческого происхождения, которое переводится как «победитель народов». Оно образовано от слов, означающих «победа» и «народ». Имя имеет давнюю христианскую традицию и связано с особым почитанием святителя Николая.

Иаков — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «тот, кто держится за пятку», а также связывают со значением «преемник». Это одно из библейских имен, известных в христианской традиции.

Вячеслав — имя славянского происхождения. Оно состоит из двух частей: «вяче» — «больше» и «слав» — «слава». Поэтому его значение передают как «великая слава» или «самый славный».

Василий — имя древнегреческого происхождения, означающее «царский» или «царь». Оно происходит от слова basileios. Имя получило распространение в христианском мире благодаря святым, в частности Василию Великому.

Григорий — имя греческого происхождения, означающее «бдительный», «тот, кто не спит». В христианской традиции оно известно благодаря многим святителям и богословам.

Леонид — имя древнегреческого происхождения. Его значение — «подобный льву» или «львиный». В традиционном толковании оно ассоциируется с силой и смелостью.

Матвей — имя древнееврейского происхождения, означающее «дар Божий» или «подарок от Бога». Оно известно благодаря апостолу и евангелисту Матфею, одному из авторов Нового Завета.

Михаил — имя древнееврейского происхождения. Его значение передается как «кто, как Бог?» — это риторический вопрос, подчеркивающий непревзойденность Бога. В украинской традиции это имя остается одним из самых распространённых.

Александр — имя греческого происхождения, означающее «защитник людей». Оно образовано из частей, передающих значение «защищать» и «человек». Имя имеет многовековую историю и распространено во многих культурах.

Алексей — имя греческого происхождения, означающее «защитник» или «помощник». Оно происходит от древнегреческого слова, означающего «защищать». В православной традиции этим именем названы несколько святых.

Петр — имя греческого происхождения, означающее «камень» или «скала». Оно связано с апостолом Петром, одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Благодаря библейской истории имя получило широкое распространение среди христиан.

Семен — имя древнееврейского происхождения. Его толкуют как «услышанный Богом» или «Бог услышал». Имя имеет библейские корни и известно в украинской традиции на протяжении многих веков.

Карп — имя греческого происхождения. Его связывают со словом, означающим «плод» или «плодовитость». В православном календаре 13 октября поминают мученика Карпа, епископа Фиатирского.

Папила — редкое имя, связанное с раннехристианским мучеником Папилой, диаконом. Общепринятого краткого перевода этого имени нет, однако оно сохранилось в церковной традиции благодаря памяти святого.

Агафодор — имя греческого происхождения, состоящее из частей, означающих «добрый» и «дар». Его можно толковать как «добрый дар». Церковный календарь упоминает мученика Агафодора, который пострадал вместе с Карпом, Папилой и Агафоникой.

Вениамин — имя древнееврейского происхождения. Его традиционное значение — «сын правой руки», а в более широком толковании — «любимый сын». Это библейское имя, которое также встречается в православных святцах.

Флорентий — имя латинского происхождения, связанное со словом florens, означающим «цветущий» или «процветающий». В церковном календаре упоминается мученик Флорентий.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека.

День ангела не обязательно совпадает с днём рождения. Если имя связано с несколькими святыми, дату именины обычно определяют по церковному календарю и традиции конкретной семьи или прихода. Поэтому для точного определения дня следует учитывать, какого именно святого почитают в качестве покровителя человека.

Как праздновать именины

Для многих людей именины — это прежде всего повод вспомнить о духовной стороне праздника. Те, кто придерживается церковных традиций, могут посетить богослужение, помолиться своему небесному покровителю или провести день в спокойной атмосфере с близкими.

В то же время празднование не обязательно должно быть шумным. Можно собраться за семейным столом, позвонить родным или просто провести время с близкими людьми. Самое главное — внимание и искренность, а не стоимость подарка или масштаб застолья.

Как поздравить с Днём ангела

В поздравлении можно пожелать здоровья, мира, душевного равновесия, любви и поддержки близких. Если человек придерживается религиозных традиций, уместны будут пожелания Божьей защиты и сил в непростые моменты.

Например, поздравление может звучать так: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, придаёт сил и помогает находить правильный путь. Желаю крепкого здоровья, мира, любви, добрых людей рядом и как можно больше счастливых моментов».

Или короче: «С именинами! Пусть в сердце будет покой, рядом — близкие люди, а в жизни — больше светлых дней, хороших новостей и поводов для радости». День ангела — хороший повод напомнить человеку, что о нём помнят и ценят. Иногда простое искреннее поздравление значит гораздо больше, чем любой подарок.

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