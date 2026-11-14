Православные именины 14 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В субботу, 14 ноября, День ангела отмечают обладатели нескольких мужских и женских имен. Среди именинников — Григорий, Филипп, Юстиниан и Феодора. Каждое из этих имен имеет древнюю историю и особое значение, а сам праздник напоминает о духовном покровителе человека.

14 ноября православные верующие чтят память апостола Филиппа, святителя Григория Паламы и других святых. С этой датой связаны именины Григория, Филиппа, Юстиниана и Феодоры. Поэтому в этот день можно поздравить близких, друзей и знакомых, у которых такие имена.

Женское имя 14 ноября

Феодора

Феодора — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от двух слов: theos — «Бог» и doron — «дар». Поэтому его значение — «Божий дар» или «подаренная Богом».

Это женская форма имени Феодор. Оно имеет древнюю христианскую историю и было распространено среди византийских правительниц. В частности, 14 ноября поминают греческую императрицу Феодору — супругу императора Юстиниана I. Её имя также связано с этой датой в церковной традиции.

Среди ласковых форм имени — Федора, Дора, Тодора, Федорка. В обращении можно сказать: «Феодора, поздравляю с именинами!».

Мужские имена 14 ноября

Григорий

Имя Григорий имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слова grēgoros, что означает «бдительный», «не спящий», «внимательный». В церковном именослове это значение передается как «бдящий».

Одним из известных святых с этим именем является Григорий Палама — архиепископ Солунский, богослов и духовный писатель. Он жил в XIV веке и сыграл важную роль в развитии православного богословия. Его память чтят 14 ноября.

Имя имеет много распространенных форм: Гриць, Грицько, Григорко, Гриша. Поздравляя именинника, можно обратиться: «Григорий, с Днём ангела!».

Филипп

Филипп — украинская форма древнегреческого имени Филип. Оно состоит из слов philos — «любящий» и hippos — «конь». Поэтому имя переводят как «любящий лошадей».

В христианской традиции особое место занимает апостол Филипп — один из двенадцати учеников Иисуса Христа. Он проповедовал христианство и, согласно церковному преданию, принял мученическую смерть за веру. Его память отмечается 14 ноября.

Среди распространённых форм имени — Филиппо, Филипчик, Филип. Правильное обращение: «Филипп, поздравляю с именинами!».

Юстиниан

Юстиниан — древнее мужское имя латинского происхождения. Оно связано с именами Юстин и Юст, которые происходят от латинского слова iustus — «справедливый», «честный». Поэтому значение имени можно передать как «справедливый» или «тот, кто принадлежит к роду Юстов».

Самым известным носителем этого имени был византийский император Юстиниан I, правивший в VI веке. При его правлении был составлен масштабный свод римского права, известный как Кодекс Юстиниана. Его женой была императрица Феодора, которую также поминают в церковном календаре 14 ноября.

Имя Юстиниан редкое, но имеет яркое историческое звучание. В обращении используют форму «Юстиниане».

Что означает День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции его считают небесным покровителем, к которому можно обращаться с молитвой и просьбой о заступничестве.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько дат памяти святых с одинаковым именем, обычно ориентируются на день памяти своего небесного покровителя. Уточнить его можно в храме, где человека крестили.

Как отмечают именины

Для многих людей День ангела — это повод провести время с близкими, вспомнить о духовных ценностях и поблагодарить за поддержку. Те, кто придерживается церковных традиций, могут в этот день посетить богослужение, помолиться своему святому покровителю или зажечь свечу.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Можно собраться за семейным столом, пообщаться с родными или сделать доброе дело. Главное — уделить внимание человеку, который отмечает именины, и провести день с теплыми мыслями.

Как поздравить с Днём ангела 14 ноября

Поздравления с именинами обычно связаны с пожеланиями здоровья, мира, душевного равновесия и Божьей защиты. Не обязательно искать сложные слова — искреннее пожелание от близкого человека часто значит больше всего.

Вот несколько вариантов поздравлений: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, придаёт сил в сложные моменты и помогает находить правильный путь. Желаю здоровья, мира, любви и тепла рядом с самыми дорогими людьми».

«С именинами! Пусть в сердце всегда будет покой, в доме — уют, а в жизни — как можно больше хороших событий. Желаю исполнения мечтаний, искренних людей рядом и Божьего благословения на каждый день».

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