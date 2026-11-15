Православные именины 15 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

15 ноября православные христиане чтят память нескольких святых, чьи имена легли в основу мужских именинов. Среди них — Гурий, Самон, Авив, Паисий и Дмитрий. Женское имя, связанное с этой датой, также можно найти в некоторых православных календарях. Рассказываем, кого поздравлять с днём ангела и что означают эти имена.

Мужские имена 15 ноября

По новому церковному календарю 15 ноября поминают мучеников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского и других святых. С этой датой связывают следующие мужские имена:

Гурий — имя имеет древние семитские корни. Его связывают со словом «львенок» или «молодой лев». Имя символизирует силу, смелость и выдержку.

Самон — имя древнего происхождения, которое связывают с семитскими языками. Точное значение имеет несколько толкований, поэтому его не стоит сводить к одному конкретному переводу. В церковной традиции оно известно благодаря мученику Самону Эдесскому.

Авив — имя семитского, в частности древнееврейского, происхождения. Означает «весна» или «молодой колос». Его связывают с возрождением, обновлением и началом новой жизни.

Паисий — имя греческого происхождения. Его связывают со словом pais , означающим «ребенок» или «мальчик». Известным носителем этого имени был преподобный Паисий Величковский — православный подвижник и духовный писатель.

Элпидий — происходит от греческого слова elpis , то есть «надежда». Значение имени можно передать как «полный надежды» или «тот, кто не теряет надежды».

Маркел — имя латинского происхождения. Его связывают с именем Марк, которое традиционно выводят от имени римского бога Марса. Имя Маркел также имеет значение «посвящённый Марсу».

Евстохий — происходит из греческого языка. Его значение связывают с меткостью, точностью и умением правильно выбирать направление.

Дмитрий — имеет древнегреческое происхождение и связан с именем Деметры, богини плодородия и земледелия. Поэтому его традиционное значение — «посвящённый Деметре» или «тот, кто принадлежит Деметре».

Женское имя 15 ноября

В календарном списке ПЦУ на эту дату отдельных женских имен нет. Однако в некоторых православных синаксарях 15 ноября упоминается святая мученица Екатерина Мандра. Поэтому с этой датой можно связать и женское имя:

Екатерина — имя греческого происхождения. Его традиционно связывают со словом katharos , означающим «чистая», «непорочная». Это одно из самых известных женских имен в христианской традиции.

Именины 15 ноября по старому календарю

Верующие, следующие юлианскому календарю, 15 ноября почитают других святых. В гражданском календаре эта дата соответствует 28 ноября. С ней связывают следующие мужские имена:

Акиндин — имя греческого происхождения. Означает «безопасный», «тот, кто не подвергается опасности».

Пигасий — редкое имя греческого происхождения. Его связывают с античным именем Пегас и мифологическим образом крылатого коня.

Анемподист — происходит из греческого языка. Означает «тот, кому ничто не мешает» или «неудержимый».

Элпидофор — греческое имя, образованное от слов «надежда» и «нести». Его значение — «тот, кто приносит надежду».

Маркиан — имя латинского происхождения. Его связывают с родовым именем Марций и именем Марк. Традиционное толкование — «тот, кто принадлежит к роду Марция».

Итак, 15 ноября по новому календарю можно поздравить Гурия, Самона, Авива, Паисия, Элпидию, Маркела, Евстохия и Дмитрия. По старому стилю именины приходятся на Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Элпидофора и Маркияна.

Что такое День ангела и как его праздновать

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека.

В то же время День ангела не стоит путать с днём рождения. Его дата зависит от церковного календаря и святого, имя которого носит человек. Если в календаре есть несколько святых с одинаковым именем, личными именинными днями обычно считают ближайший день памяти святого после дня рождения или дату, связанную с крещением.

Праздновать именины можно по-разному. Кто-то идет в храм, молится своему небесному покровителю и благодарит за поддержку. Другие проводят этот день в кругу семьи, встречаются с друзьями или просто принимают поздравления от близких.

Главное в этот день — не подарки или шумное застолье, а внимание к человеку и теплые слова. Имениннику можно пожелать здоровья, мира, душевного равновесия, сил и Божьего благословения.

Читай нас в