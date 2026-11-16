Православные именины 16 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

16 ноября по новому церковному календарю почитают апостола и евангелиста Матфея. Поэтому главное мужское имя этого дня — Матфей. В других православных календарях в этот день также поминаются святые, чьи имена могут стать поводом для поздравлений, в частности женские имена Ифигения, Акулина и Фелицитата.

Мужские имена 16 ноября

Согласно календарю Православной церкви Украины, 16 ноября почитают апостола и евангелиста Матфея. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автором одного из четырёх Евангелий.

В других православных календарях в этот день также поминается ряд святых. Поэтому к списку мужских именинов можно добавить следующие имена:

Матфей — имя древнееврейского происхождения. Означает «дар Божий» или «дарованный Богом». Его носил апостол и евангелист Матфей, который до встречи с Иисусом Христом работал сборщиком налогов.

Сергей — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским родовым именем Сергиев. Его точное первоначальное значение окончательно не установлено. В православной традиции это имя известно благодаря многим святым, в частности преподобному Сергию Малопинежскому.

Михаил — имеет древнееврейское происхождение. Его значение переводится как «кто, как Бог?». Это имя имеет форму вопроса, который подчеркивает непревзойденность Бога.

Анания — имя древнееврейского происхождения. Означает «Бог милостивый» или «Господь смилостивился». Оно известно из библейской традиции.

Августин — происходит от латинского слова Augustus . Его значение — «величественный», «уважаемый», «священный».

Василий — имя греческого происхождения. Образовано от слова basileios , означающего «царский» или «царственный». Одним из самых известных святых с этим именем является Василий Великий.

Дмитрий — имеет древнегреческое происхождение и связано с именем Деметры, богини земледелия и плодородия. Традиционное значение — «посвящённый Деметре».

Иван — библейское имя древнееврейского происхождения. Означает «Бог милостивый» или «Господь смилостивился». Это одна из самых распространённых форм имени Йоханан.

Макар — происходит от греческого слова makarios . Означает «блаженный», «счастливый» или «благословенный».

Николай — имя греческого происхождения, образованное от слов «победа» и «народ». Его значение — «победитель народов» или «победа народа».

Никон — происходит от греческого слова nikē , то есть «победа». Имя можно перевести как «победитель».

Пантелеймон — имеет греческое происхождение. Его значение связывают со словами «весь» и «милосердный». Традиционное толкование — «всемилостивый» или «тот, кто сочувствует всем».

Теодор — имя греческого происхождения. Означает «Божий дар» или «дарованный Богом».

Виктор — происходит из латинского языка. Означает «победитель». Имя символизирует силу и способность преодолевать трудности.

Ипатий — имеет греческое происхождение. Его связывают со словом hypatos , означающим «высший» или «верховный». Одним из святых с этим именем был епископ Ипатий Гангрский.

Руфин — имя латинского происхождения. Его связывают со словом rufus , означающим «рыжий» или «красноватый».

Женские имена 16 ноября

В более обширных православных синаксарях на 16 ноября также упоминаются несколько святых женщин. Среди них — мученицы и подвижницы, чьи имена не так часто встречаются в современной жизни.

Акулина — имя латинского происхождения. Оно связано со словом aquila , означающим «орел». Имя можно толковать как «орлиная» или «принадлежащая орлу».

Фелицитата — женское имя латинского происхождения. Происходит от слова felicitas , которое означает «счастье», «успех» или «благополучие». В разных языках встречаются также формы Фелицитас и Фелицита.

Ифигения — имя древнегреческого происхождения. Его связывают со словами, означающими «сила» и «рождение». Поэтому одно из толкований — «сильная от рождения» или «рождённая сильной».

Также в православных календарях, следующих старому стилю, в этот день поминают праведную Анну, дочь князя Всеволода Ярославича, и преподобную Снадулию Перскую.

Анна — имя древнееврейского происхождения. Происходит от слова «Ханна» и означает «милость», «благодать» или «благосклонность». Это имя известно благодаря библейской традиции и особенно почитается в христианстве.

Снандулия — редкое имя персидского происхождения. Его точное значение в доступных этимологических источниках не имеет общепринятого толкования. В церковной традиции оно связано с преподобной Снандулией, которую почитают как подвижницу Персии.

Что такое День ангела и как его отмечать

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека. Именины не следует путать с днём рождения. Дата рождения остается неизменной, а День ангела зависит от имени и святого, которого человек почитает. Если в церковном календаре есть несколько святых с одним именем, стоит ориентироваться на того, в честь кого человека крестили.

Обычно в этот день верующие посещают храм, молятся своему небесному покровителю и благодарят его за заступничество. Также можно провести время с семьей, принять поздравления или поздравить близких, у которых именины.

Для такого праздника не обязательно устраивать большое застолье. Достаточно теплых слов и искреннего внимания. Именинникам желают крепкого здоровья, мира, душевного спокойствия, радости и Божьего благословения. Поздравить человека можно простыми словами: «С Днём ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведёт к добрым делам».

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