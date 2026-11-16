Православные именины 16 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен
16 ноября по новому церковному календарю почитают апостола и евангелиста Матфея. Поэтому главное мужское имя этого дня — Матфей. В других православных календарях в этот день также поминаются святые, чьи имена могут стать поводом для поздравлений, в частности женские имена Ифигения, Акулина и Фелицитата.
Мужские имена 16 ноября
Согласно календарю Православной церкви Украины, 16 ноября почитают апостола и евангелиста Матфея. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автором одного из четырёх Евангелий.
В других православных календарях в этот день также поминается ряд святых. Поэтому к списку мужских именинов можно добавить следующие имена:
- Матфей — имя древнееврейского происхождения. Означает «дар Божий» или «дарованный Богом». Его носил апостол и евангелист Матфей, который до встречи с Иисусом Христом работал сборщиком налогов.
- Сергей — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским родовым именем Сергиев. Его точное первоначальное значение окончательно не установлено. В православной традиции это имя известно благодаря многим святым, в частности преподобному Сергию Малопинежскому.
- Михаил — имеет древнееврейское происхождение. Его значение переводится как «кто, как Бог?». Это имя имеет форму вопроса, который подчеркивает непревзойденность Бога.
- Анания — имя древнееврейского происхождения. Означает «Бог милостивый» или «Господь смилостивился». Оно известно из библейской традиции.
- Августин — происходит от латинского слова Augustus. Его значение — «величественный», «уважаемый», «священный».
- Василий — имя греческого происхождения. Образовано от слова basileios, означающего «царский» или «царственный». Одним из самых известных святых с этим именем является Василий Великий.
- Дмитрий — имеет древнегреческое происхождение и связано с именем Деметры, богини земледелия и плодородия. Традиционное значение — «посвящённый Деметре».
- Иван — библейское имя древнееврейского происхождения. Означает «Бог милостивый» или «Господь смилостивился». Это одна из самых распространённых форм имени Йоханан.
- Макар — происходит от греческого слова makarios. Означает «блаженный», «счастливый» или «благословенный».
- Николай — имя греческого происхождения, образованное от слов «победа» и «народ». Его значение — «победитель народов» или «победа народа».
- Никон — происходит от греческого слова nikē, то есть «победа». Имя можно перевести как «победитель».
- Пантелеймон — имеет греческое происхождение. Его значение связывают со словами «весь» и «милосердный». Традиционное толкование — «всемилостивый» или «тот, кто сочувствует всем».
- Теодор — имя греческого происхождения. Означает «Божий дар» или «дарованный Богом».
- Виктор — происходит из латинского языка. Означает «победитель». Имя символизирует силу и способность преодолевать трудности.
- Ипатий — имеет греческое происхождение. Его связывают со словом hypatos, означающим «высший» или «верховный». Одним из святых с этим именем был епископ Ипатий Гангрский.
- Руфин — имя латинского происхождения. Его связывают со словом rufus, означающим «рыжий» или «красноватый».
Женские имена 16 ноября
В более обширных православных синаксарях на 16 ноября также упоминаются несколько святых женщин. Среди них — мученицы и подвижницы, чьи имена не так часто встречаются в современной жизни.
- Акулина — имя латинского происхождения. Оно связано со словом aquila, означающим «орел». Имя можно толковать как «орлиная» или «принадлежащая орлу».
- Фелицитата — женское имя латинского происхождения. Происходит от слова felicitas, которое означает «счастье», «успех» или «благополучие». В разных языках встречаются также формы Фелицитас и Фелицита.
- Ифигения — имя древнегреческого происхождения. Его связывают со словами, означающими «сила» и «рождение». Поэтому одно из толкований — «сильная от рождения» или «рождённая сильной».
Также в православных календарях, следующих старому стилю, в этот день поминают праведную Анну, дочь князя Всеволода Ярославича, и преподобную Снадулию Перскую.
- Анна — имя древнееврейского происхождения. Происходит от слова «Ханна» и означает «милость», «благодать» или «благосклонность». Это имя известно благодаря библейской традиции и особенно почитается в христианстве.
- Снандулия — редкое имя персидского происхождения. Его точное значение в доступных этимологических источниках не имеет общепринятого толкования. В церковной традиции оно связано с преподобной Снандулией, которую почитают как подвижницу Персии.
Что такое День ангела и как его отмечать
День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека. Именины не следует путать с днём рождения. Дата рождения остается неизменной, а День ангела зависит от имени и святого, которого человек почитает. Если в церковном календаре есть несколько святых с одним именем, стоит ориентироваться на того, в честь кого человека крестили.
Обычно в этот день верующие посещают храм, молятся своему небесному покровителю и благодарят его за заступничество. Также можно провести время с семьей, принять поздравления или поздравить близких, у которых именины.
Для такого праздника не обязательно устраивать большое застолье. Достаточно теплых слов и искреннего внимания. Именинникам желают крепкого здоровья, мира, душевного спокойствия, радости и Божьего благословения. Поздравить человека можно простыми словами: «С Днём ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведёт к добрым делам».