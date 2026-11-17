17 ноября с Днём ангела поздравляют Григориев, Михаилов, Геннадиев, Захаров, Иванов и Викторий. В этот день Православная Церковь чтит, в частности, святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Также в церковных календарях упоминаются святые с женскими именами Виктория, Гильда и Фекла.

Мужские имена 17 ноября

В православной традиции 17 ноября связано с памятью святителя Григория Чудотворца. В других церковных календарях в этот день также поминают преподобного Никона Радонежского, Лазаря Иконописца, мученика Гоброна, который после крещения получил имя Михаил, и других святых.

Вот мужские имена, которые можно встретить в календарях именинов на эту дату:

Григорий — имя греческого происхождения. Означает «не спящий», «бдительный» или «внимательный». Одним из самых известных святых с этим именем является Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский.

Михаил — имеет древнееврейское происхождение. Его значение — «кто как Бог?». Это имя имеет форму вопроса, который подчеркивает непревзойденность Бога. В церковном календаре в этот день поминают мученика Гоброна, принявшего крещение с именем Михаил.

Геннадий — имя греческого происхождения. Его связывают со словом gennadas , которое означает «благородный», «знатный» или «из знатного рода». В православных святых есть несколько святых с этим именем.

Захар — происходит от древнееврейского имени Захария. Означает «Господь вспомнил» или «Бог помнит». Это имя имеет библейские корни.

Иван — имя древнееврейского происхождения. Его значение — «Бог милостив» или «Господь помиловал». Это одна из самых распространённых форм библейского имени Йоханан.

Никон — происходит от греческого слова nikē , означающего «победа». Поэтому имя переводят как «победитель». В этот день поминают преподобного Никона Радонежского.

Лазарь — имеет древнееврейское происхождение. Означает «Бог помог» или «Бог — моя помощь». Одним из святых с этим именем является Лазарь Иконописец, живший в Константинополе.

Максим — имя латинского происхождения. Происходит от слова maximus , что означает «самый большой», «самый великий». В церковных календарях в этот день поминают, в частности, святителя Максима, патриарха Константинопольского.

Захария — полная форма имени Захар. Имеет древнееврейское происхождение и означает «Господь вспомнил». Имя известно благодаря библейским пророкам и святым.

Иларий — происходит от латинского слова Hilarius , которое означает «весёлый», «радостный». Это имя также встречается в православных календарях на 17 ноября.

Евгений — имя греческого происхождения. Образовано от слов, означающих «хорошо» и «род», поэтому его традиционно толкуют как «благородный» или «благородного происхождения».

Юстин — имеет латинское происхождение. Означает «справедливый», «праведный» или «тот, кто соблюдает закон».

Женские имена 17 ноября

В церковных календарях на эту дату упоминаются несколько святых женщин. Среди них — мученица Виктория Кордубская, преподобная Гильда и Фекла. Поэтому 17 ноября можно поздравить обладательниц следующих имен:

Виктория — имя латинского происхождения. Означает «победа» или «победительница». Оно происходит от имени древнеримской богини победы Виктории. В православной традиции в этот день поминают мученицу Викторию Кордубскую.

Гильда — имя древнегерманского происхождения. Его связывают со словом, означающим «битва» или «борьба». Одной из святых с этим именем была Хильда Витбийская — настоятельница монастыря в Англии.

Фекла — имя греческого происхождения. Образовано от слов theos («Бог») и kleos («слава»). Его значение — «слава Божья» или «славная для Бога». В некоторых православных синаксарях 17 ноября поминают преподобную Феклу.

Что такое День ангела и как его праздновать

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека. Именины не стоит путать с днём рождения. День рождения имеет фиксированную дату, а День ангела связан с церковным календарем. Если святых с одним именем несколько, личную дату обычно определяют по дню памяти того святого, в честь которого человека назвали.

В этот день верующие могут посетить храм, помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество. Также именины можно провести в кругу семьи, встретиться с друзьями или просто уделить время близким.

Для празднования не обязательно устраивать большое застолье. Самое главное — внимание и искренние слова. Именинникам желают здоровья, мира, душевного покоя, радости и Божьего благословения. Поздравить человека можно так: «С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведёт к добрым делам».

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