Православные именины 17 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

17 октября — отличный повод поздравить родных и друзей с Днём ангела. Среди именинников этого дня — Андрей, Демьян, Кузьма, Леонтий, Антон, Иосиф и Александр. В календарях также упоминаются женские имена Параска, Вероника и Виринея. Рассказываем, что означает каждое имя и как можно поздравить именинников.

17 октября православные христиане чтят память пророка Осии, преподобномученика Андрея Критского и других святых. С этим днём связаны именины нескольких мужских и женских имён. Среди них есть как хорошо знакомые украинцам Андрей и Александр, так и более редкие Леонтий и Виринея.

Мужские имена 17 октября

Андрей — имя древнегреческого происхождения, означающее «мужественный» или «храбрый». Оно давно распространено в Украине. Андрея можно поздравить, пожелав ему сил, уверенности и людей, на которых всегда можно положиться.

Антон — имя, происходящее от древнеримского родового имени Antonius. Его значение окончательно не установлено, но традиционно его связывают с понятиями «достойный похвалы» и «тот, кто вступает в бой». У этого имени есть много привычных форм, в частности Антоша и Антончик.

Демьян — имя греческого происхождения, которое связывают с древнегреческим именем Дамиан. Его традиционно толкуют как «укротитель» или «тот, кто покоряет». Демьяну в День ангела можно пожелать спокойствия, здоровья и успеха во всех важных делах.

Иосиф — библейское имя древнееврейского происхождения. Его значение передают как «Бог прибавит» или «да умножит Бог». Это имя имеет древнюю историю и известно во многих христианских традициях.

Кузьма — украинская форма греческого имени Косма. Оно происходит от слова, связанного с понятиями «порядок», «красота» и «упорядоченный мир». Имя сегодня не слишком распространено, но имеет прочные корни в украинской культуре.

Леонтий — имя греческого происхождения, означающее «львиный» или «подобный льву». Его связывают с силой и смелостью. Леонтий — редкое имя, поэтому поздравление в этот день может стать для его обладателя приятной неожиданностью.

Александр — имя древнегреческого происхождения, означающее «защитник людей». Оно остается одним из самых распространенных мужских имен в Украине. Александру можно пожелать крепкого здоровья, выдержки, благополучия и осуществления замыслов.

Осия — имя древнееврейского происхождения, связанное с библейским пророком Осией. Его значение обычно передают как «спасение» или «Бог спасает». Это редкое имя, которое чаще встречается в церковных текстах, чем в повседневной жизни.

Леонтий и Кузьма также связаны с церковным календарём 17 октября: в этот день поминают мучеников Косму и Дамиана Аравийских и их братьев Леонтия, Анфима и Евтропия. Поэтому в более обширных списках именин можно встретить также Анфима и Евтропия.

Павел — имя латинского происхождения, означающее «маленький» или «скромный». В календарях, использующих старый церковный стиль, Павел также входит в списки именинов 17 октября. Это одно из самых известных христианских имен, которое имеет много форм, в частности Павлик и Павлусь.

Петр — имя греческого происхождения, означающее «камень» или «скала». Оно символически ассоциируется со стойкостью и надежностью. В календарях по старому стилю 17 октября также указывается имя Петр.

Николай — имя древнегреческого происхождения, означающее «победитель народов». Оно хорошо известно в Украине и имеет множество ласковых форм — Миколка, Миколайко, Коля. Николая также можно поздравить 17 октября по календарям старого стиля.

Владимир — славянское имя, которое обычно толкуют как «тот, кто владеет миром», или связывают со значением «славный владыка». Оно имеет давнюю историю в Украине. В списках именинов по старому стилю Владимир также упоминается 17 октября.

Женские имена 17 октября

Параска — украинская форма имени Параскева, которое происходит из греческого языка. Его значение связано с пятницей: греческое слово paraskevi означает «приготовление», а в христианской традиции так называли день перед субботой. Имя Параска имеет давнюю историю в Украине и сохранилось в народной культуре. В церковном календаре 17 октября поминают блаженную монахиню Параскеву Старобельскую.

Вероника — имя, которое традиционно связывают с греческим именем Ференике. Его значение — «та, что приносит победу». Вероника — известное в Украине женское имя, имеющее нежные формы, в частности Ника и Вероничка. В календарях по старому стилю 17 октября поминают мученицу Виринею, которую также называют Вероникой.

Виринея — редкое женское имя, связанное с христианской мученицей Виринеей Эдесской. В церковной традиции её имя также передаётся как Вероника. Виринея может стать особым вариантом для тех, кто ищет древнее имя с религиозными корнями.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек. В христианской традиции святого считают небесным покровителем человека. Для многих именины — ещё один повод собраться с близкими, услышать тёплые слова и почувствовать внимание родных. Этот праздник не обязательно должен быть шумным. Иногда достаточно телефонного звонка, сообщения или совместного ужина.

Те, кто придерживается церковных традиций, могут в этот день помолиться своему небесному покровителю или посетить храм.

Как отмечать День ангела

Особых правил празднования нет. Можно провести день с семьёй, встретиться с друзьями, сходить в любимое кафе или просто отдохнуть от повседневных дел.

Если хочется сделать подарок, выбирайте то, что порадует именно именинника. Это могут быть цветы, книга, сладости или небольшая вещь, о которой человек давно мечтал. Главное — не стоимость подарка, а внимание и искреннее отношение.

Как поздравить с Днём ангела

Поздравление не обязательно должно быть длинным или торжественным. Лучше всего звучат простые слова, в которых содержатся искренние пожелания здоровья, любви, мира и счастливых событий. Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведёт к хорошим переменам. Желаю здоровья, душевного спокойствия, любви и много поводов для радости».

Или короче: «С Днём ангела! Желаю счастья, крепкого здоровья, добрых людей рядом и исполнения мечтаний. Пусть ангел-хранитель всегда тебя оберегает». Для близкого человека можно добавить личное пожелание — вспомнить его мечту, важное событие или просто сказать, за что вы его цените. Такое поздравление будет особенно тёплым и запомнится надолго.

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