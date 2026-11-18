18 ноября свои именины отмечают мужчины с именами Роман, Платон, Закхей и Алфей. По старому церковному календарю в этот день также почитают мучеников Галактиона и Епистимию, поэтому поздравления могут принимать и женщины с редким именем Епистимия. Рассказываем, откуда происходят эти имена, что они означают и как принято отмечать День ангела.

По новому церковному календарю 18 ноября православные верующие чтят мученика Платона Анкирского, священномученика Романа, диакона, мученика Варула, а также священномученика Закхея и мученика Алфея.

Поэтому в этот день именины отмечают Романы, Платоны, Закхеи и Алфеи. По старому стилю эта дата связана с памятью мучеников Галактиона и Епистимии, а также апостолов из числа семидесяти. Среди именинников этого дня — Галактион, Епистимия, Ерм, Гай, Григорий, Лин, Патров и Филолог.

Женские имена

Епистимия

Епистимия — редкое женское имя, происходящее от греческого слова episteme. Оно означает «знание», «умение», а само имя можно толковать как «та, что знает» или «осведомленная».

В православной традиции Епистимию почитают вместе с мучеником Галактионом. Согласно церковному преданию, она была его женой. Супруги приняли христианство и пострадали за веру. Их история стала символом преданности убеждениям и духовной стойкости.

Мужские имена

Роман

Имя Роман происходит от латинского слова Romanus, что означает «римский» или «римлянин». Оно имеет древнюю историю и распространено во многих странах мира.

В христианской традиции 18 ноября поминают священномученика Романа, который служил диаконом. Он проповедовал христианство и пострадал за свою веру. Сегодня имя Роман ассоциируется с мужеством, решительностью и верностью собственным принципам.

Платон

Платон происходит от греческого слова platys, которое переводится как «широкий». Имя также связывают с древнегреческой культурой и философией.

18 ноября церковь чтит память мученика Платона Анкирского. По преданию, он открыто проповедовал христианство, за что подвергся гонениям. Несмотря на угрозы, святой не отрекся от своих убеждений. Имя Платон часто ассоциируется с мудростью, рассудительностью и любовью к знаниям.

Закхей

Имя Закхей имеет сирийские корни. Его значение связывают со словами «праведный», «чистый» и «справедливый».

В этот день Православная Церковь поминает священномученика Закхея, диакона Гадаринского. Он пострадал за христианскую веру. Имя имеет древнюю библейскую историю и встречается в Новом Завете. Оно ассоциируется с честностью, справедливостью и духовной чистотой.

Алфей

Алфей — редкое мужское имя, которое в именослове ПЦУ толкуется как «изменение». Оно имеет древние библейские корни.

18 ноября поминают мученика Алфея, чтеца Кесарийского. Он пострадал за христианскую веру вместе с другими святыми. Имя Алфей отличается необычным звучанием и относится к тем древним именам, которые и сегодня можно встретить в церковных календарях.

Галактион

Имя Галактион происходит от греческого слова galaktos, что означает «молоко». Поэтому его значение переводят как «молочный».

По старому церковному календарю 18 ноября почитают мученика Галактиона. По преданию, он жил в III веке и происходил из христианской семьи. Вместе с женой Епистимией он принял мученическую смерть за веру. Их история сохранилась в православной традиции как пример супружеской преданности и духовной стойкости.

Ерм

Ерм — короткое древнегреческое имя, значение которого связывают со словом «вестник». В церковной традиции оно связано с апостолом из числа семидесяти Ермом. Его упоминают среди первых христианских проповедников. Имя также известно благодаря ранним христианским текстам, в частности произведению «Пастырь», которое связывают с Ермом.

Гай

Гай — древнее имя, которое в именослове ПЦУ толкуют как «земной». Оно имеет исторические корни и встречается среди имен первых христиан.

По старому календарю в этот день поминают апостола из числа семидесяти Гаия. Он был одним из ранних христианских проповедников, распространявших учение Христа.

Григорий

Имя Григорий происходит от греческого слова gregorein, что означает «бодрствовать» или «быть внимательным». Его толкуют как «тот, кто не спит» или «тот, кто бодрствует».

18 ноября по старому стилю поминают святителя Григория, архиепископа Александрийского. Это имя имеет давнюю историю в христианстве. Его носили многие святые, богословы и церковные деятели.

Лин

Лин — короткое имя древнегреческого происхождения. В церковном именослове его значение связывают с несколькими толкованиями: «прекрасный цветок», «юноша» или «печальная песня».

По старому календарю в этот день поминают апостола из числа семидесяти Лина, которого церковная традиция связывает с ранней историей христианства и первыми епископами Рима.

Патров

Патров — древнее мужское имя, которое толкуют как «последователь отца». Оно имеет греческие корни и относится к малораспространенным именам.

В православном календаре поминается апостол из числа семидесяти Патров. Согласно церковному преданию, он был епископом Неаполя и Путеол. Его имя сохранилось в церковной традиции среди первых проповедников христианства.

Филолог

Имя Филолог происходит от греческих слов philos — «любовь» и logos — «слово». Поэтому его значение — «тот, кто любит слово» или «поклонник языка».

По старому церковному календарю 18 ноября поминают апостола из числа семидесяти Филолога. Это имя имеет необычное звучание и напрямую связано с любовью к слову и речи.

Что такое День ангела и как его празднуют

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции считается, что этот святой является небесным покровителем человека и примером для подражания. Именины не стоит путать с днём рождения. Если день рождения связан с появлением человека на свет, то День ангела имеет духовное значение. Именно поэтому для многих верующих это особый праздник, который проводят в кругу семьи.

В этот день именинники могут посетить церковь, помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество. Также принято проводить время с родными, принимать поздравления и собираться за праздничным столом. Шумные застолья не являются обязательной частью праздника. В то же время именины — хороший повод напомнить близкому человеку, насколько он важен. Для этого не нужны дорогие подарки. Достаточно искренних слов, внимания и добрых пожеланий.

Как поздравить с Днём ангела 18 ноября

В День ангела именинникам желают крепкого здоровья, душевного покоя, семейного уюта и Божьего благословения. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал от невзгод, помогал преодолевать трудности и придавал сил в важные моменты жизни.

Например, поздравление может звучать так: «Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, счастливых моментов, душевного тепла и мира. Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает находить правильный путь и дарит силы для осуществления всех замыслов».

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