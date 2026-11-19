19 ноября православные христиане поминают святых, чьи имена можно найти в церковных календарях и календарях именинов. День ангела связан с памятью святого покровителя, в честь которого человека назвали при крещении. Поэтому в этот день принято поздравлять близких, желать им здоровья, мира, сил и Божьей защиты.

По новому церковному календарю 19 ноября почитают пророка Авдия, преподобного Варлаама, мученика Илиодора и других святых. По старому стилю в этот день поминают, в частности, святителя Павла, патриарха Константинопольского, а также мучениц, среди которых Текуса, Александра, Полактия и другие.

Мужские имена 19 ноября

По новому церковному календарю в этот день поминают нескольких святых, чьи имена есть в православных святцах.

Авдий — имя древнееврейского происхождения, означающее «слуга Господень» или «служитель Бога». Оно ассоциируется с преданностью, верой и духовным смирением.

Варлаам — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «сын Божий». Имя связано с духовной силой, верой и мудростью.

Иоасаф — имя древнееврейского происхождения, которое означает «Бог прибавил» или «Бог умножил». Оно символизирует благословение, достаток и благодарность.

Илиодор — имя греческого происхождения, означающее «дар солнца» или «солнечный дар». Его связывают со светом, теплом и жизненной энергией.

Иларион — имя греческого происхождения, означающее «веселый», «радостный» или «тот, кто приносит радость».

Авенар — имя древнееврейского происхождения, которое связывают со значением «отец света». Оно символизирует силу, мудрость и свет.

Аза — короткое имя, имеющее древнееврейские корни. В различных источниках его значение связывают с силой, поддержкой и защитой.

Исихий — имя греческого происхождения, которое связывают со значением «спокойный», «тихий». Оно ассоциируется с миром, уравновешенностью и внутренней гармонией.

Женские имена 19 ноября

По старому церковному календарю, который соответствует 6 ноября по юлианскому стилю, в этот день почитают мучениц Текусу, Александру, Полактию, Клавдию, Ефросинию, Афанасию и Матрону. Эти имена также встречаются в календарях именинов на 19 ноября.

Александра — женская форма имени Александр, имеющего греческое происхождение и означающего «защитница людей». Имя ассоциируется с силой, смелостью и способностью отстаивать близких.

Афанасия — женская форма имени Афанасий греческого происхождения. Значение — «бессмертная». Имя символизирует стойкость, силу духа и жизненную выносливость.

Матрона — имя латинского происхождения, которое традиционно означает «знатная женщина», «уважаемая хозяйка» или «почётная женщина». Оно ассоциируется с достоинством, мудростью и уважением.

Клавдия — имя латинского происхождения. Его историческое значение связано с родовым именем Claudius. В традиционных словарях также приводится буквальное толкование «хромая», однако сегодня имя воспринимается прежде всего как классическое и древнее.

Ефросиния — имя греческого происхождения, означающее «радость», «веселье», «душевное возвышение». Оно ассоциируется с добротой, позитивом и искренностью.

Текуса — имя греческого происхождения, которое связывают со значением «та, что рождает». Это редкое имя, встречающееся в православных святых.

Полактия — редкое женское имя, которое упоминается в православном календаре среди имен мучениц. Точное значение имени в доступных именословах не установлено.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В православной традиции считается, что святой покровитель является духовным образцом, к которому человек может обращаться в молитве.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько дат памяти святых с одинаковым именем, день ангела обычно определяют по святому покровителю, в честь которого человека назвали.

Как отмечают именины

День ангела обычно проводят в кругу семьи, друзей и близких людей. Для тех, кто придерживается православных традиций, это также повод посетить храм, помолиться, поблагодарить за жизнь и попросить духовной поддержки.

Имениннику можно подарить цветы, небольшой подарок или просто уделить внимание. Самым важным в этот день остаются искренние слова, забота и пожелания добра.

Как поздравить с Днём ангела 19 ноября

В День ангела желают здоровья, мира, душевного равновесия, Божьего благословения и поддержки близких. Поздравление не обязательно должно быть длинным — достаточно сказать несколько теплых слов от души.

«Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от невзгод, помогает находить правильные решения и придаёт сил в сложные моменты. Желаю здоровья, душевного покоя, искренних людей рядом, радости и хороших новостей. Пусть в жизни будет больше света, любви и поводов для улыбки!»

«С именинами! Желаю Божьей защиты, мира в душе, тепла в сердце и уверенности в каждом шаге. Пусть все задуманное сбывается, близкие всегда будут рядом, а каждый день приносит что-то хорошее!»