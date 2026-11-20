В пятницу, 20 ноября 2026 года, день ангела отмечают Анна, Фекла, Григорий, Анатолий, Иосиф, Евстафий и ещё ряд именинников. Согласно православному календарю, в этот день церковь чтит нескольких святых, среди которых мученики и церковные деятели, пострадавшие за веру. Мы собрали женские и мужские имена, которые приходятся на эту дату, и кратко объяснили, что означает каждое из них.

По новоюлианскому церковному календарю 20 ноября почитают преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла Константинопольского, мученика Дасия Доростольского, мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, а также группу персидских святых. Именно с их именами связано большинство именинов этой даты.

В этот день есть и женские имена — Анна и Фекла. Среди мужских — Евстафий, Иосиф, Ипатий, Азат, Анатолий, Григорий, Дасий, Нирса, Прокл, Саверий, Сасоний и Феспесий. Всего в подборке по новому церковному календарю — 14 имен. Ниже рассказываем о происхождении и значении каждого.

Женские имена 20 ноября

Анна

Имя Анна имеет древнееврейское происхождение. Оно образовано от имени Ханна, которое переводится как «благодать», «милость» или «ласка». Это одно из древнейших женских имен, распространённых в христианской традиции. Оно известно благодаря библейским персонажам, в частности праведной Анне — матери Девы Марии. 20 ноября церковь поминает мученицу Анну, пострадавшую за христианскую веру в Персии. Имя Анна часто ассоциируется с добротой, заботой и душевной щедростью.

Фекла

Фекла — древнее женское имя, которое связывают с греческим словом Theokleia. Его значение передают как «слава Божья» или «та, что прославляет Бога». В церковном именослове ПЦУ также приводится толкование «совершенная». Имя имеет древнюю христианскую историю: его носили несколько святых, которых почитают в разные дни года. 20 ноября поминают мученицу Феклу, которая пострадала в Персии вместе с другими христианами. Это имя сегодня не слишком распространено, но оно сохранилось в церковной традиции на протяжении многих веков.

Мужские имена 20 ноября

Евстафий

Евстафий — имя греческого происхождения. Его значение связывают со стойкостью и крепостью, а в именослове ПЦУ его толкуют как «тот, кто твердо стоит». Имя имеет несколько вариантов написания в разных языках и церковных традициях. 20 ноября поминают мученика Евстафия Никейского. В церковных преданиях его имя связано с людьми, которые не отреклись от христианской веры, несмотря на гонения.

Иосиф (Иосиф)

Иосиф — имя древнееврейского происхождения. Оно происходит от имени Йосеф и означает «Бог умножит», «да прибавит Бог». Это имя известно ещё со времён Библии: его носил, в частности, Иосиф — сын патриарха Иакова, а также Иосиф Обручник, муж Девы Марии. 20 ноября церковный календарь поминает мученика Иосифа Персидского, который пострадал за веру вместе с другими христианами. Имя распространено во многих странах и имеет формы Иосиф, Йосип, Джозеф, Хосе и Юзеф.

Ипатий

Ипатий — мужское имя греческого происхождения. Его связывают со значением «высокий», «высший» или «тот, кто занимает высокое положение». В церковном календаре 20 ноября поминают священномученика Ипатия, епископа Перского. Он принадлежал к группе христианских священнослужителей, погибших во время гонений в Персии. Имя Ипатий сегодня редко встречается, но оно сохранилось в православном именослове.

Азат

Азат — имя персидского происхождения. В различных языковых традициях его основное значение — «свободный», «независимый», «благородный». В церковном календаре ПЦУ в этот день поминают мученика Азата, которого в житии называют скопцем. Он пострадал в Персии вместе с другими христианами. Имя распространено среди некоторых народов Кавказа и Центральной Азии. Его звучание короткое и выразительное, а значение связано с идеей свободы.

Анатолий

Анатолий происходит от древнегреческого слова anatole, что означает «восток», «восход солнца» или «тот, кто восходит». В церковном именослове ПЦУ значение передается как «восточный». Имя стало распространённым в христианском мире благодаря святым, которые его носили. 20 ноября поминают мученика Анатолия Никейского. В украинском языке у имени есть привычные короткие формы — Толя и Толик. Его символически связывают с утром, светом и новым началом.

Григорий

Григорий — имя греческого происхождения, означающее «бдительный», «не спящий» или «внимательный». Оно имеет давнюю историю в христианстве: так называли многих епископов, богословов и святых. 20 ноября почитают преподобного Григория Декаполита, жившего в VIII–IX веках. Он посвятил жизнь монашеству, молитве и защите почитания святых икон в период иконоборческих споров. Имя Григорий и сегодня остаётся узнаваемым, а среди его распространённых сокращённых форм — Гриць, Гриша и Григор.

Дасий

Дасий — редкое имя греческого происхождения. Его традиционное толкование связывают со словами «волосатый» или «кудрявый». 20 ноября Церковь поминает мученика Дасия Доростольского, жившего в период Римской империи и пострадавшего за христианскую веру. Его имя связано с древним городом Доростолом, который в настоящее время расположен на территории Болгарии. В современном повседневном употреблении имя Дасий встречается нечасто, однако оно по-прежнему фигурирует в церковном календаре.

Нирса

Нирса — древнее мужское имя персидского происхождения, сохранившееся в церковных текстах. Его точное значение не имеет общепринятого объяснения, поэтому приписывать ему конкретный перевод было бы некорректно. 20 ноября почитают священномученика Нирсу, епископа Персидского. Он принадлежал к группе церковных служителей, пострадавших во время гонений на христиан в Персии. Имя редкое для современной Украины, но имеет давнюю историю и напрямую связано с церковным календарём этой даты.

Прокл

Прокл — имя греческого происхождения, которое пришло к нам через древнюю церковную традицию. В именослове ПЦУ его толкуют как «далекий». 20 ноября почитают святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, жившего в V веке. Он был известен как проповедник и богослов, а также как ученик святителя Иоанна Златоуста. Прокл принимал участие в церковной жизни Константинополя и оставил после себя проповеди, посвященные христианскому учению.

Саверий

Саверий — редкое мужское имя, сохранившееся в православном именослове. Его точное происхождение и значение не имеют однозначного объяснения в доступных церковных справочниках, поэтому лучше не приписывать ему непроверенный перевод. 20 ноября поминают священномученика Саверия, епископа Бет-Селевкийского, который пострадал в Персии. Имя имеет древнее звучание и встречается преимущественно в церковных источниках. В современной жизни оно почти не используется, но может быть именем человека, названного в честь святого.

Сасоний

Сасоний — древнее мужское имя, известное благодаря церковному преданию о персидских мучениках. Его точное этимологическое значение не установлено в проверенных именниках. 20 ноября церковь поминает мученика Сасония Гузитского, который пострадал за христианскую веру в Персии. Имя относится к редким и почти не встречается в современном повседневном употреблении. В то же время оно сохранилось в списке святых, которых почитают в этот день.

Феспесий

Феспесий — имя греческого происхождения. Его значение связывают со словами «божественный», «пророческий» или «вдохновленный Богом». В церковном календаре 20 ноября поминают мученика Феспесия Никейского. Он пострадал за христианскую веру вместе с Евстафием и Анатолием. Это имя сегодня очень редкое, однако оно имеет древние корни и сохраняется в православной традиции.

Как определить свой день ангела

Именины, или День ангела, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции считается, что святой является небесным покровителем человека, а его жизненный пример может служить ориентиром в духовной жизни.

Если у человека имя, которое встречается в церковном календаре несколько раз в год, это не означает, что нужно отмечать каждую дату. Обычно ориентируются на день памяти святого, в честь которого человека назвали. Если точная дата неизвестна, можно обратиться в храм, где человека крестили, или уточнить это у священника.

Важно также учитывать календарный стиль. ПЦУ использует новоюлианский календарь для неподвижных праздников и памятных дат. В то же время некоторые семьи продолжают придерживаться старого стиля, поэтому даты именинов в разных календарях могут отличаться. В этой подборке приведены имена именно по новому стилю на 20 ноября 2026 года.

Как отмечать День ангела

День ангела обычно проводят в кругу семьи или друзей. Именинник может посетить церковь, помолиться своему небесному покровителю, поблагодарить за поддержку и попросить здоровья и сил для себя и близких. Некоторые в этот день заказывают молебен или просто находят время для тихой молитвы. Если есть возможность, можно также совершить доброе дело, помочь тем, кто в этом нуждается, или поддержать человека, которому сейчас тяжело.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Часто достаточно поздравить близкого человека, собраться за семейным столом или провести день с теми, кто дорог. Главное — внимание к имениннику и искренние пожелания. Церковная традиция прежде всего подчеркивает духовный смысл этого дня, а не подарки или застолье.

Как поздравить с именинами 20 ноября

В поздравлении можно пожелать именинникам здоровья, мира, душевного спокойствия, семейного тепла и поддержки небесного покровителя. Например: «Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придает сил в важные моменты. Желаю крепкого здоровья, мира, любви и как можно больше поводов для радости».

Или короче: «С именинами! Пусть в сердце всегда будет покой, рядом — близкие люди, а в жизни хватает добра, искренности и светлых событий. Божьего благословения и защиты твоего ангела-хранителя!»

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