По новому церковному календарю 22 ноября поминают нескольких святых, чьи имена сохранились в православной традиции. Среди них есть как мужские, так и женские имена. По старому стилю в этот день также почитают других святых, поэтому в календарях можно встретить дополнительные варианты.

Женские имена 22 ноября

Апфия

Имя Апфия имеет древнее происхождение, его связывают с Малой Азией. Точное значение имени достоверно не установлено. В христианской традиции оно известно благодаря святой Апфии — супруге апостола Филимона. Её почитают как равноапостольную мученицу, которая вместе с мужем и апостолом Архипом распространяла христианскую веру.

Цецилия (Кикилия)

Имя Цецилия происходит из латинского языка и связано с древнеримским родовым именем Caecilius. Его традиционно переводят как «слепая», хотя точное происхождение слова имеет древнюю историю. Цецилия известна как святая мученица, которая жила в Риме и пострадала за христианскую веру. Её также считают покровительницей церковной музыки и музыкантов.

Мотрона (по старому церковному стилю)

Имя Мотрона имеет латинское происхождение. Оно образовано от слова matrona, которое означало «уважаемая женщина», «мать семьи» или «замужняя женщина». Имя связано со словом mater — «мать». В народе также используют формы Мотря, Мотряна и Мотя. В православной традиции в этот день по старому календарю поминают преподобную Матрону Константинопольскую.

Мужские имена 22 ноября

Максим

Имя Максим происходит из латинского языка от слова maximus, что означает «самый большой», «величайший». Оно было распространено ещё в Древнем Риме. Максимов часто ассоциируют с решительностью, уверенностью и стремлением достигать поставленных целей. В этот день поминают мученика Максима, который пострадал за христианскую веру в Риме.

Михаил

Имя Михаил имеет древнееврейское происхождение. Оно образовано от выражения «Ми-ка-Эль», которое переводится как «Кто как Бог?». Это риторический вопрос, подчеркивающий непревзойденность Бога. Имя распространено во многих странах мира и имеет давнюю христианскую традицию. 22 ноября почитают, в частности, праведного Михаила, воина-болгарина.

Петр

Имя Петр происходит из греческого языка от слова petros, что означает «камень» или «скала». Оно символизирует прочность, стойкость и надежность. В христианстве это имя прежде всего связано с апостолом Петром, одним из ближайших учеников Иисуса Христа. 22 ноября также поминают благоверного князя Ярополка Изяславича, который после крещения получил имя Петр.

Филимон

Имя Филимон имеет древнегреческое происхождение. Его связывают со словом phileō, которое означает «любить», «проявлять привязанность». Поэтому имя толкуют как «любящий» или «тот, кто проявляет любовь». Святой Филимон был учеником апостола Павла и одним из первых христианских проповедников. Вместе с женой Апфией он помогал распространять христианство.

Архип

Имя Архип происходит из греческого языка. Оно образовано от слов archos — «главный», «начальник» и hippos — «лошадь». Поэтому его значение переводят как «главный над лошадьми» или «руководитель лошадей». В христианской истории известен апостол Архип, который проповедовал веру вместе с Филимоном и Апфией.

Валериан

Имя Валериан имеет латинское происхождение и связано со словом valere — «быть сильным», «быть здоровым». Его значение связывают с силой, крепостью и здоровьем. В церковном календаре в этот день поминают мученика Валериана, который пострадал за христианскую веру вместе с Цецилией, Тивуртием и Максимом.

Тивуртий

Имя Тивуртий имеет древнеримское происхождение и связано с названием города Тибур (современный Тиволи) недалеко от Рима. Оно относится к древним латинским именам. В христианской традиции известен святой мученик Тивуртий, брат Валериана. По преданию, он принял христианство и вместе с братом помогал преследуемым верующим.

Прокопий

Имя Прокопий происходит из греческого языка. Его связывают со словом prokopē, которое означает «продвижение вперёд», «успех» или «развитие». Поэтому имя можно толковать как «тот, кто достигает успеха». 22 ноября Православная Церковь поминает мученика Прокопия Кесарийского, который был чтецом и пострадал за христианскую веру.

Онисифор (по старому церковному стилю)

Имя Онисифор имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слов, означающих «польза» и «нести». Поэтому его переводят как «тот, кто приносит пользу» или «полезный». По старому церковному календарю 22 ноября поминают мученика Онисифора, который пострадал за свою веру.

Порфирий (по старому церковному стилю)

Имя Порфирий происходит из греческого языка от слова porphyra, что означает «пурпур», «пурпурная ткань». В древности пурпурный цвет ассоциировался с властью, высоким положением и достатком. Поэтому имя связывают с благородством и особым статусом. 22 ноября по старому стилю поминают мученика Порфирия.

День ангела — что это за праздник

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции считается, что этот святой является небесным покровителем человека, а его пример может служить духовным ориентиром на протяжении всей жизни.

День ангела не всегда совпадает с днём рождения. Дату именины обычно определяют по церковному календарю, ориентируясь на память святого, имя которого человек получил при крещении.

Как отмечать День ангела

Именины традиционно начинаются с молитвы и посещения храма. Люди благодарят своего небесного покровителя, просят у него заступничества и поддержки. По желанию в этот день можно исповедоваться и причаститься.

После этого можно собраться с родными и друзьями, устроить небольшое угощение или просто провести время с близкими. Главное в этот день — внимание к человеку, теплые слова и добрые пожелания.

Как поздравить с именинами 22 ноября

Именинникам можно пожелать крепкого здоровья, душевного покоя, семейного тепла, радости и Божьей защиты. Также уместно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал от невзгод, помогал в сложные моменты и придавал сил преодолевать жизненные трудности.

Не обязательно готовить длинное поздравление или покупать дорогой подарок. Иногда искреннее сообщение, телефонный звонок или встреча с близким человеком могут стать лучшим проявлением внимания.