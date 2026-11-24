24 ноября по новому церковному календарю почитают великомученицу Екатерину и великомученика Меркурия. В этот день именины отмечают женщины с именами Екатерина, Августа и Мастридия, а мужчины — с именами Меркурий и Порфирий. Рассказываем, откуда происходят эти имена и что они означают.

В этот день Православная Церковь поминает нескольких святых, чьи имена вошли в церковные календари. Среди них есть как распространённые женские имена, так и редкие мужские. Некоторые календари именинов также содержат имена святых, которых почитают по старому церковному стилю.

Женские имена 24 ноября

Екатерина

Имя Екатерина имеет древнегреческое происхождение. Его традиционно связывают с греческим словом katharos, означающим «чистая», «непорочная». Хотя точное происхождение имени остается предметом дискуссий, именно такое толкование стало самым распространенным. Святая великомученица Екатерина Александрийская известна своей мудростью и преданностью христианской вере. Среди ласковых форм имени — Катруся, Катруня, Катя, Катря.

Августа

Имя Августа происходит из латинского языка от слова augustus. Его значение — «священная», «величественная», «уважаемая». В Древнем Риме это слово использовали как почетный титул для правителей. Женская форма имени сохранилась в христианских святых. Среди коротких форм — Агуся, Гуся, Густа.

Мастридия

Это редкое женское имя греческого происхождения. Его точное значение не имеет общепринятого объяснения. По одной из версий, оно связано с древнегреческим личным именем Мастор. В православной традиции 24 ноября поминают преподобную Мастридию, посвятившую жизнь молитве и духовному служению.

Мужские имена 24 ноября

Меркурий

Имя Меркурий имеет латинское происхождение. Оно связано с именем древнеримского бога Меркурия, которого считали покровителем торговли, путешественников и посланников. Точное первоначальное значение имени достоверно не установлено. В христианской традиции известен великомученик Меркурий, живший в III веке и пострадавший за веру. Также в этот день поминают преподобного Меркурия Печерского.

Порфирий

Имя Порфирий происходит из древнегреческого языка от слова porphyra, что означает «пурпур» или «пурпурная ткань». В древности этот цвет считался символом власти, богатства и высокого положения. Поэтому имя часто ассоциируется с величием и благородством. Оно встречается в православных календарях и списках именинов на 24 ноября.

Имена по старому церковному календарю

Те, кто следует юлианскому календарю, 24 ноября по обычному календарю чтят святых, память которых приходится на 11 ноября по старому стилю. Среди имен, связанных с этой датой, есть такие:

Виктор

Имя Виктор имеет латинское происхождение. Оно образовано от слова victor, что означает «победитель». В древности так называли людей, одерживавших победы в сражениях или соревнованиях. В христианской традиции в этот день поминают мученика Виктора.

Викентий

Имя Викентий происходит из латинского языка от слова vincens, которое означает «тот, кто побеждает», «победоносный». Оно имеет древнюю христианскую историю и распространено в различных европейских странах. 24 ноября по гражданскому календарю, или 11 ноября по юлианскому стилю, поминают мученика Викентия.

Стефанида

Женское имя Стефанида имеет греческое происхождение. Оно связано с именем Стефан и словом stephanos, означающим «венец» или «корона». Поэтому значение имени можно передать как «увенчанная венцом». В церковной традиции святая мученица Стефанида пострадала за христианскую веру вместе с мучеником Виктором.

Степан

Имя Степан происходит из греческого языка от слова stephanos — «венец», «корона». Оно символизирует почтение и победу. Имя имеет древнюю христианскую историю и широко распространено в Украине. Среди ласковых форм — Степанко, Степанчик, Степко.

Федор (Теодор)

Имя Федор имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от имени Теодорос, которое состоит из слов theos — «Бог» и doron — «дар». Его значение — «Божий дар» или «дарованный Богом». По старому календарю 24 ноября также поминают преподобного Феодора Студита, известного церковного деятеля и защитника почитания икон.

Мина

Имя Мина имеет древнее происхождение, его связывают с греческими и египетскими традициями. Единой общепринятой версии его значения нет. В православном календаре по старому стилю 11 ноября поминают великомученика Мину, пострадавшего за христианскую веру.

День ангела — что это за праздник

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции считается, что этот святой является небесным покровителем человека и заступается за него перед Богом.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Дату обычно определяют по церковному календарю, ориентируясь на память святого, чьё имя человек получил при крещении.

Как отмечать День ангела

Традиционно этот день начинают с молитвы. Верующие могут посетить церковь, поблагодарить Бога за жизнь и попросить своего небесного покровителя о поддержке и заступничестве. По желанию можно исповедаться и причаститься.

После этого можно собраться с семьёй, пригласить друзей или провести день в уютном кругу близких. Главное — помнить, что именины имеют не только праздничное, но и духовное значение.

Как поздравить с именинами 24 ноября

Людям, которые празднуют День ангела, желают крепкого здоровья, счастья, любви, семейного уюта и душевного покоя. Также уместно пожелать Божьего благословения, поддержки небесного покровителя и сил для преодоления жизненных трудностей.

Поздравить можно лично, по телефону или в сообщении. Даже несколько искренних слов способны подарить имениннику хорошее настроение и сделать его праздник особенным.

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