Православные именины 24 августа 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В субботу, 24 октября, свои именины отмечают мужчины и женщины, чьи имена связаны с православной церковной традицией. Среди них — Зинаида, Филонила, Филипп, Феофан и Панас, а также носители других имен, упоминаемых в календарях именинов. Рассказываем, что означает каждое имя и как поздравить близких с Днем ангела.

Именины, или День ангела, — это день почитания святого, в честь которого человек получил имя. С этой датой связывают духовного покровителя, к которому верующие обращаются в молитве.

24 октября в православных календарях упоминаются, в частности, апостол Филипп, преподобный Феофан и мученицы Зинаида и Филонила. Также в списках именинников на эту дату можно встретить Панаса, Ивана, Николая, Алексея и Петра.

Женские имена и их значения

Зинаида

Имя имеет древнегреческое происхождение. Его связывают со значением «рождённая Зевсом» или «принадлежащая Зевсу». Зинаидам часто приписывают решительность, самостоятельность и сильный характер.

Филонила

Редкое имя греческого происхождения. Его связывают с греческими словами, означающими любовь и привязанность. Имя отличается нежным звучанием и встречается в церковной традиции в связи со святой мученицей Филонилой.

Домника

Имя латинского происхождения, образованное от слова dominicus — «господний», «принадлежащий Господу». Женская форма передает значение «посвящённая Господу». Это имя также встречается в православных календарях именинов на другие даты.

Мужские имена и их значения

Филип

Имя древнегреческого происхождения, означающее «любящий лошадей». Оно образовано от слов philos — «любовь» и hippos — «лошадь». В христианской традиции имя связано с несколькими святыми, в частности с апостолом Филиппом.

Феофан

Имя имеет греческое происхождение и означает «Богоявление» или «тот, через кого является Бог». Оно состоит из слов, связанных с понятиями Бога и явления. Имя известно благодаря христианским святым и церковным деятелям.

Панас

Украинская форма имени Афанасий, которое происходит из греческого языка и означает «бессмертный». Это имя связано с древней христианской традицией.

Иван

Имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог милостивый» или «Божья благодать». Оно распространено в Украине и имеет множество форм в разных языках. В христианстве имя связано со многими святыми, в частности с Иоанном Крестителем.

Николай

Имя греческого происхождения, означающее «победитель народов» или «победа народа». Оно состоит из слов, связанных с победой и народом. Одним из самых известных святых с этим именем является Николай Чудотворец.

Алексей

Имя греческого происхождения, означающее «защитник» или «тот, кто оберегает». Оно связано с греческим глаголом, означающим «защищать». В христианской традиции известен святой Алексей, человек Божий.

Петр

Имя греческого происхождения, означающее «камень» или «скала». Оно символизирует прочность и стойкость. Самый известный носитель этого имени в христианстве — апостол Петр, один из ближайших учеников Иисуса Христа.

Лаврентий

Имя латинского происхождения, связанное с названием древнеримского города Лаврентум. Его также толкуют как «увенчанный лавром». Лавровый венок в древности был символом победы и почёта.

Ираклий

Имя греческого происхождения, которое традиционно толкуется как «слава Геры». Оно образовано от имени древнегреческой богини Геры и слова, означающего славу. Имя имеет древнюю историю и встречается в христианской традиции.

Феофан Печерский

Это имя также связано с греческим словом, означающим «Богоявление». В православной традиции почитают преподобного Феофана, инока Печерского. Его память поминается в церковном календаре 24 октября по юлианскому стилю.

Что такое День ангела

День ангела — это день памяти святого, имя которого носит человек. В православной традиции считается, что святой является духовным покровителем своего тезки. Поэтому именины имеют не только праздничное, но и духовное значение.

Обычно в этот день люди молятся своему небесному покровителю, посещают храм или проводят время с родными. При этом не обязательно устраивать большое застолье — достаточно поздравить человека, уделить ему внимание и пожелать добра.

Как поздравить с именинами

Для поздравления не нужны сложные слова. Самое главное — искренне пожелать здоровья, спокойствия, любви и поддержки близких. «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придает сил. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, счастливых дней и людей рядом, на которых всегда можно положиться».

Или короче: «С именинами! Пусть в сердце будет мир, в доме — уют, а в жизни — больше хороших новостей, искренних людей и поводов для радости». Пусть 24 октября станет хорошим поводом поздравить близких, вспомнить о духовных традициях и подарить немного тепла тем, кто вам дорог.

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