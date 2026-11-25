25 ноября по новому церковному календарю чтят память священномученика Климента, папы Римского, и святителя Петра, архиепископа Александрийского. С этими святыми связаны именины Климента, Клима и Петра. В то же время в календарях именинов на эту дату можно найти и другие мужские имена. Рассказываем, кого поздравлять с Днем ангела 25 ноября, что означают эти имена и как красиво поздравить именинников.

Согласно новому церковному календарю 25 ноября — День ангела Климента и Петра. Именно этих святых в этот день чтит православная церковь. В то же время в календарях именинов можно встретить более широкий перечень имен. В частности, в него входят Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Федор и другие. Есть и женские имена, в частности Виргиния, Карина и Ахия, которые фигурируют в отдельных календарных списках.

Женские имена и их значения

В православном календаре ПЦУ на 25 ноября отдельного женского имени нет. Однако в других календарях именин на эту дату упоминаются следующие женские имена:

Виргиния — имя латинского происхождения. Его связывают со значением «дева», «чистая», «незапятнанная».

Карина — имеет несколько версий происхождения. По одной из них, имя связано с латинским словом carus , то есть «дорогая», «любимая». Также его связывают со значением «милая».

Ахия — редкое имя греческого происхождения, которое встречается в церковных именословах. Его точное значение трактуется неоднозначно.

Эти имена приведены в календарях, использующих различные церковные стили и традиции. В частности, Виргиния указана на 25 ноября по новому стилю, а Карина и Ахия — по юлианскому.

Мужские имена и их значения

Климент — имя латинского происхождения, означает «милосердный», «кроткий», «снисходительный». В христианской традиции связано со священномучеником Климентом, папой Римским.

Клим — сокращённая форма имени Климент. Имеет такое же значение — «милосердный» и «кроткий».

Петр — происходит от древнегреческого слова petros, означающего «камень» или «скала». Имя символизирует прочность и непоколебимость.

Александр — древнегреческое имя со значением «защитник людей» или «тот, кто оберегает людей».

Афанасий — имя греческого происхождения, означает «бессмертный».

Борис — имеет славянское происхождение. Наиболее распространённое толкование связывает его со словами «борьба» и «борец».

Владимир — древнеславянское имя. Его составляющие связывают со словами «власть» и «мир», поэтому имя толкуют как «тот, кто владеет миром».

Даниил — имя древнееврейского происхождения, означает «Бог — мой судья».

Дмитрий — происходит от греческого имени Деметриос. Его значение — «посвящённый Деметре», богине земледелия и плодородия.

Иван — имеет древнееврейское происхождение. Переводится как «Бог милостивый» или «Божья благодать».

Константин — происходит от латинского слова constans, что означает «постоянный», «стойкий», «неизменный».

Лев — имя греческого происхождения, которое буквально означает «лев». Его связывают с силой, мужеством и отвагой.

Матвей — древнееврейское имя, означающее «дар Божий» или «подаренный Богом».

Николай — происходит от греческого имени Николаос. Его значение — «победитель народов».

Нил — имя греческого происхождения, связанное с названием реки Нил. Его также толкуют как «река», «поток».

Сава — у этого имени есть несколько версий происхождения. Согласно одной из них, оно происходит из арамейского языка и означает «старец» или «мудрец».

Степан — происходит от древнегреческого слова stephanos, означающего «венец» или «корона».

Федор — имя греческого происхождения, означает «Божий дар» или «подарок Бога».

Вольдемар — имя германского происхождения. Его составляющие связывают со значениями «власть» и «слава», поэтому его толкуют как «славный владыка».

Теодор — древнегреческое имя, означающее «дар Божий». По значению близко к имени Федор.

Ян — имя, распространённое во многих европейских странах. Оно является формой имени Иван и означает «Бог милостивый».

Яков — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «тот, кто идёт следом», «преемник».

Арсакий — редкое имя персидского происхождения, связанное с древней династией Арсакидов. Его точное значение до конца не установлено.

Лев — также встречается среди именинников по старому стилю.

Нил, Сава и Афанасий — эти имена также можно найти в списках именинов по юлианскому календарю.

Что означает День ангела и как его празднуют

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек. В христианской традиции считается, что такой святой является небесным покровителем своего тезки. При этом именины и день рождения — разные даты. День рождения связан с появлением человека на свет, а День ангела — с церковной памятью святого. Если у человека несколько святых покровителей с одинаковым именем, обычно выбирают ближайший день памяти после даты рождения.

Традиционно этот день проводят в кругу семьи и близких. Именинники могут посетить церковную службу, помолиться своему небесному покровителю, зажечь свечу или поблагодарить его за заступничество. Также принято собираться за праздничным столом и принимать поздравления. Необязательно устраивать большое застолье или покупать дорогие подарки. Главное в этот день — внимание, добрые слова и искренние пожелания.

Как поздравить с Днём ангела 25 ноября

Поздравляя именинников, можно пожелать им здоровья, душевного спокойствия, сил, терпения и Божьей опеки. Хорошо подойдут и простые теплые слова:

«С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, мира в душе, семейного тепла и Божьего благословения. Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя от неприятностей и помогает находить правильный путь».

«Поздравляю с именинами! Пусть в жизни будет больше радостных событий, искренних людей и приятных моментов. Желаю счастья, любви, благополучия и исполнения самых заветных желаний».

«С праздником! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод, дарит силы и поддерживает в трудные минуты. Желаю здоровья, добра и душевной гармонии».

Читай нас в