Православные именины 25 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В воскресенье, 25 октября, по православному календарю почитают нескольких святых, чьи имена можно встретить в календарях именинов. Среди них есть женское имя Домника и мужские имена Мартин, Кузьма, Андроник, Пров и Тарах. Рассказываем, что означают эти имена, откуда они происходят и как поздравить именинников.

Именины, или День ангела, связаны с памятью святого, в честь которого человека назвали во время крещения. В церковной традиции это особый день, когда вспоминают своего небесного покровителя.

Среди святых, которых поминают в православных календарях в этот день согласно различным календарным традициям, — мученики Пров, Тарах и Андроник, преподобный Косма Маюмский, святая Домника и святой Мартин Милостивый. В списках именинников также можно встретить Макария, Тараса, Федота и другие имена.

Женские имена и их значения

Домника

Имя имеет латинское происхождение. Оно связано со словом dominica, что означает «Господняя» или «посвящённая Господу». В христианской традиции известно имя мученицы Домники, которую также называют Домниной.

Тавифа

Имя арамейского происхождения, означающее «газель». Оно упоминается в Новом Завете: Тавифа была христианкой из города Иоппии, известной добрыми делами и помощью нуждающимся. В церковной традиции её почитают как праведницу.

Мужские имена и их значения

Мартин

Имя латинского происхождения, образованное от имени Марс — древнеримского бога войны. Его толкуют как «посвященный Марсу». Одним из известных святых с этим именем является Мартин Милосердный, епископ города Тур во Франции, которого помнят за доброту и помощь бедным.

Кузьма

Украинская форма греческого имени Косма. Оно означает «порядок», «украшение» или «гармония». Имя известно благодаря святым, жившим в первые века христианства, а также преподобному Косме Маюмскому — церковному писателю и создателю богослужебных песнопений.

Андроник

Имя древнегреческого происхождения, означающее «победитель мужчин» или «тот, кто побеждает мужеством». Оно состоит из слов, связанных с понятиями мужчины и победы. Андроник — имя нескольких христианских святых, в частности мученика, которого почитают вместе с Провом и Тарахом.

Пров

Редкое мужское имя латинского происхождения. Оно связано со словом probus, которое означает «честный», «добропорядочный» или «достойный». В православной традиции известен мученик Пров, который пострадал за христианскую веру вместе с Тарахом и Андроником.

Тарах

Имя древнего происхождения, встречающееся в христианских святых. Его точное значение окончательно не установлено. Самый известный носитель — мученик Тарах, которого почитают вместе с Провом и Андроником.

Макар

Имя греческого происхождения, означающее «блаженный», «счастливый». Оно получило распространение благодаря христианским святым, среди которых были подвижники и монахи. Имя символически связывают с духовной радостью и внутренним спокойствием.

Тарас

Имя греческого происхождения, которое традиционно связывают с названием города Тарент или греческим именем Тарасий. Его точное первоначальное значение трактуют по-разному. В Украине имя хорошо известно благодаря Тарасу Шевченко и имеет давнюю историю.

Федот

Украинская форма греческого имени Теодот. Оно означает «данный Богом» или «Божий дар». Это имя встречается в христианских календарях и связано с несколькими святыми.

Феодосий

Имя греческого происхождения, означающее «Божий дар». Оно образовано от слов со значениями «Бог» и «дарить». Имя известно в православной традиции благодаря святым и церковным деятелям, в частности преподобному Феодосию Печерскому.

Ясон

Имя греческого происхождения, которое часто толкуют как «целитель» или «тот, кто исцеляет». В Новом Завете упоминается Ясон из города Солунь, который принимал у себя апостола Павла. Это имя имеет древнюю историю и встречается в христианской традиции.

Что такое День ангела

День ангела — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении. В православной традиции святого считают духовным покровителем человека. Поэтому именины имеют особое значение для верующих. В этот день можно помолиться своему небесному покровителю, посетить храм или просто провести время с близкими. Большое празднование не обязательно: иногда достаточно теплого поздравления, телефонного звонка или небольшого подарка.

Стоит помнить, что одно и то же имя может встречаться в церковном календаре несколько раз в год. Поэтому, если человек знает, в честь какого святого его назвали, именно день памяти этого святого считается его именинами.

Как поздравить с именинами

Поздравление с Днем ангела может быть простым и искренним. Главное — пожелать человеку того, что действительно имеет значение: здоровья, спокойствия, любви и поддержки близких. Вот несколько вариантов: «Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придает сил. Желаю здоровья, душевного спокойствия, тепла в доме и как можно больше счастливых моментов».

«С именинами! Пусть в жизни будет больше добрых людей, приятных новостей и поводов для радости. Желаю, чтобы все важные дела удавались, а рядом всегда были те, кто поддержит».

«С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель помогает находить правильный путь, а каждый день приносит мир, надежду и уверенность в будущем». Пусть 25 октября станет хорошим поводом поздравить родных и друзей, вспомнить о духовных традициях и подарить близким немного тепла и внимания.

Читай нас в