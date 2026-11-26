В четверг, 26 ноября 2026 года, по новому церковному календарю почитают преподобного Алипия Столпника, преподобного Стилиана и святителя Иннокентия Иркутского. В этот день именинники — Алипий, Иннокентий, Иаков и Юрий. В календарях по старому стилю также есть женское имя Манефа и несколько мужских имен.

Женские имена 26 ноября

В православных календарях на 26 ноября женских имен немного. Среди именинниц, которых упоминают в календарях по старому стилю, есть Манефа. Это имя связано с памятью мученицы Манефы Кесарийской.

Манефа — редкое имя, которое в именослове Православной церкви Украины имеет значение «определенная часть». Его происхождение связывают с древнееврейским языком. В церковной традиции известна мученица Манефа, память которой отмечается 13 ноября по юлианскому календарю, то есть 26 ноября по григорианскому.

Мужские имена 26 ноября

По новому церковному календарю в этот день почитают нескольких святых. Их имена вошли в православные календари именинов. Также на эту дату приходятся имена святых, которых поминают по старому стилю.

Алипий — имя греческого происхождения. Оно происходит от слова alypos и означает «без печали» или «беззаботный». 26 ноября церковь чтит преподобного Алипия Столпника, который посвятил жизнь молитве и уединению.

Стилиан — имя греческого происхождения. Его связывают со словом stylos, означающим «столб» или «колонна». В церковной традиции в этот день поминают преподобного Стилиана Пафлагонского, которого считают покровителем детей.

Инокентий — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова innocens и означает «невинный», «чистый» или «непорочный». 26 ноября почитают святителя Иннокентия Иркутского, епископа, который распространял христианство в Сибири.

Иаков — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «тот, кто держится за пятку» или «тот, кто идет следом». Это одно из древних библейских имен, которое распространилось в христианской традиции.

Юрий — имя греческого происхождения. Оно связано с именем Георгий и происходит от слова georgos, означающего «земледелец» или «тот, кто обрабатывает землю». В славянской традиции Юрий стал отдельной распространённой формой этого имени.

Иван — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «Бог милостивый» или «Божья благодать». По старому стилю 26 ноября поминают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Антонин — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским родовым именем Antonius. Его точное первоначальное значение остается предметом дискуссий. Имя известно благодаря многим христианским святым.

Герман — имя древнегерманского происхождения. Его чаще всего толкуют как «родной», «брат» или «человек своего племени». В церковных святых есть несколько святых с этим именем.

Никифор — имя греческого происхождения, которое означает «тот, кто приносит победу» или «победитель». Оно образовано от слов nike — «победа» и phero — «нести».

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько дат памяти святых с одинаковым именем, обычно выбирают ближайшую после дня рождения. Также важно учитывать, в честь какого именно святого человека назвали при крещении.

Как отмечать именины

День ангела можно провести в кругу семьи, встретиться с друзьями или посвятить время молитве. Верующие могут посетить храм, поблагодарить за прожитый год и обратиться к своему небесному покровителю.

Для такого праздника не обязательно устраивать шумное застолье или покупать дорогие подарки. Самое главное — внимание к человеку, тёплая встреча и искренние пожелания.

Как поздравить с Днём ангела

На именины обычно желают здоровья, мира, любви, душевного покоя и поддержки близких. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал от невзгод и помогал преодолевать жизненные трудности.

Вот пример поздравления: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от всего плохого и помогает находить правильный путь. Желаю крепкого здоровья, искренней любви, семейного уюта, мира и много поводов для радости!»

Читай нас в