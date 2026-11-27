В пятницу, 27 ноября 2026 года, День ангела могут отмечать люди с именами Яков, Роман, Всеволод, Палладий, Филипп и другими. По православному календарю в этот день поминают, в частности, апостола Филиппа, великомученика Иакова Персидского и преподобного Палладия. Среди именинников есть и женские имена — Феодора, Анна и Филиппа.

27 ноября Церковь чтит память нескольких святых. В частности, в этот день поминают апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, а также великомученика Иакова Персидского. В церковных календарях также есть имена преподобного Палладия, Романа и других подвижников.

В календарях именинов можно найти разные списки. Поэтому ниже собраны имена, которые связывают с этой датой православные святцы и календари именинов.

Женские имена 27 ноября

Феодора — имя греческого происхождения, означающее «Божий дар» или «дарованная Богом». Оно образовано от двух слов: «теос» — Бог и «дорон» — дар. В церковном календаре в этот день поминают царицу Феодору, супругу византийского императора Юстиниана I.

Анна – имя древнееврейского происхождения. Его значение – «благодать», «милость» или «ласка». Это одно из древнейших христианских женских имен. В календаре на 27 ноября упоминается мученица Анна Зерцалова.

Филиппа — женская форма имени Филипп. Оно имеет греческие корни и означает «любящая лошадей». Имя связано с памятью апостола Филиппа, которого почитают в этот день. В греческих календарях также встречается форма Филиппия.

Мужские имена 27 ноября

Иаков – имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «тот, кто идет следом», «следующий за кем-то». В православном календаре в этот день поминают великомученика Иакова Персидского.

Роман — имя латинского происхождения, означающее «римлянин» или «тот, кто родом из Рима». В церковных святцах 27 ноября поминают преподобного Романа, чудотворца Киликийского.

Всеволод — славянское имя, образованное от слов «весь» и «владеть». Его значение — «тот, кто владеет всем» или «всемогущий владыка». Имя связывают со святым Всеволодом-Гавриилом, князем Псковским.

Палладий – имя греческого происхождения. Оно связано со словом «Паллада» – одним из имен богини Афины, а также имеет значение «посвященный Палладию». В православном календаре поминается преподобный Палладий Фессалоникийский.

Гаврило — украинская форма имени Гавриил, которое происходит из древнееврейского языка. Его значение — «Бог — моя сила» или «сила Божья». Имя известно благодаря архангелу Гавриилу, одному из самых почитаемых ангелов в христианской традиции.

Филипп — имя греческого происхождения, означающее «любящий лошадей». В христианстве оно прежде всего связано с апостолом Филиппом, память которого отмечается 27 ноября по новому календарю.

Григорий — имя греческого происхождения, означающее «бдительный», «тот, кто не спит». В этот день по церковному календарю поминают святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского.

Юстиниан — имя латинского происхождения, связанное со словом iustus, то есть «справедливый» или «праведный». 27 ноября Церковь поминает правоверного византийского императора Юстиниана I.

Андрей — имя древнегреческого происхождения, означающее «мужественный», «храбрый» или «отважный». Оно связано с апостолом Андреем Первозванным. В некоторых общих календарях именины Андрея также указаны среди имен этого дня.

Борис — имя славянского происхождения. Его связывают со словами «борьба» или «борец», поэтому значение часто объясняют как «тот, кто борется за славу». В некоторых календарях именины Бориса также указаны на 27 ноября.

Василий — имя греческого происхождения, означающее «царский» или «властный». Оно происходит от слова basileios, связанного с понятием царя. В общих календарях именинов Василий также встречается среди имен этой даты.

Владимир — славянское имя, которое традиционно толкуют как «тот, кто владеет миром» или «славный владыка». Оно состоит из древних корней, связанных с властью и миром. В некоторых календарях именины Владимира указаны среди именинников 27 ноября.

Дмитрий – имя греческого происхождения, означающее «посвященный Деметре» – богине земли и плодородия в древнегреческой мифологии. Имя распространилось в христианской традиции благодаря святым с таким именем.

Иван — украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». Это одно из самых распространённых имён в христианской традиции.

Николай – имя греческого происхождения, означающее «победитель народов». Оно образовано от слов «нике» – победа и «лаос» – народ. Самый известный святой с этим именем – Николай Чудотворец.

Алексей — имя греческого происхождения со значением «защитник», «тот, кто оберегает». Оно происходит от слова alexein — защищать, отражать нападение.

Сергей — имя латинского происхождения. Его связывают с родовым именем Sergius; точное первоначальное значение окончательно не установлено. В некоторых календарях именины Сергея также указаны среди имен этого дня.

Филипп — вариант имени Филип, распространенный в разных языках. Как и украинская форма, оно происходит от греческих слов, означающих «тот, кто любит лошадей». 27 ноября почитают апостола Филиппа.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции считается, что святой является небесным покровителем человека, а его пример может вдохновлять на добрые поступки и духовную жизнь.

Если у человека есть несколько святых покровителей с одинаковым именем, его личный день ангела определяют по дню памяти того святого, в честь которого его крестили. Поэтому дата именины не всегда совпадает с днем рождения.

Как отмечают именины

День ангела обычно проводят в кругу семьи или среди близких людей. Верующие могут посетить храм, помолиться своему небесному покровителю, поблагодарить за поддержку и попросить здоровья и сил на будущее.

Не обязательно устраивать грандиозное торжество. Часто достаточно теплой встречи с родными, искреннего разговора или небольшого подарка. Главное в этот день — внимание к человеку и добрые пожелания.

Как поздравить с Днём ангела

Именинникам желают здоровья, покоя, любви, благополучия и Божьего благословения. Поздравление может быть кратким, но искренним.

Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя, придаёт сил в сложные моменты и помогает находить правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и много счастливых дней».

Или так: «С именинами! Пусть в сердце всегда будет свет, рядом будут искренние люди, а каждый день приносит хорошие новости. Желаю мира, радости, здоровья и Божьей защиты».

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