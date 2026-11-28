В субботу, 28 ноября 2026 года, День ангела отмечают Степан, Василий, Григорий, Иван и Иринарх. В более обширных календарях именинников также называют Андрея, Даниила, Николая, Петра, Павла, Тимофея и других. Есть в этот день и женское имя — Анна.

28 ноября Православная Церковь чтит память мученика Иринарха Севастийского, преподобномученика Степана Нового и других святых. Также в этот день поминают мучеников Василия, Григория, Иоанна, Андрея, Петра и Анну, пострадавших за веру.

По случаю именинов стоит узнать, откуда происходят эти имена и какое значение они имеют. Ниже собраны женские и мужские варианты, которые можно найти в православных и общих календарях именинов на эту дату.

Женские имена 28 ноября

Анна — имя древнееврейского происхождения. Оно образовано от имени Ханна и означает «милость», «благодать» или «ласка». Это одно из древнейших женских имен в христианской традиции. В церковном календаре 28 ноября упоминается мученица Анна, а в некоторых общепринятых календарях на украинском языке это имя подается в форме Ганна.

Мужские имена 28 ноября

Степан — имя греческого происхождения. Оно происходит от слова stephanos, которое означает «венец», «корона» или «венок». В христианской традиции это имя связано со святым Степаном, одним из первых мучеников за веру. 28 ноября поминают преподобномученика Степана Нового.

Иринарх — имя греческого происхождения, которое переводится как «начальник мира» или «тот, кто управляет миром». Оно образовано от слов, связанных с миром и властью. В этот день церковь чтит мученика Иринарха Севастийского.

Василий — имя греческого происхождения. Оно происходит от слова basileios и означает «царский», «властный». Имя имеет древнюю христианскую историю и встречается в церковных святцах в течение года. 28 ноября поминают мученика Василия.

Григорий — имя древнегреческого происхождения. Его значение — «бдительный», «внимательный», «тот, кто не спит». Оно происходит от слова grēgoros. В церковном календаре в этот день поминаются мученики Григории.

Иван — имя древнееврейского происхождения, которое происходит от имени Йоханан. Его переводят как «Бог милостивый», «Божья благодать» или «Бог смилостивился». Это одно из самых распространённых имён в христианском мире. 28 ноября поминают мученика Иоанна.

Андрей — имя древнегреческого происхождения, означающее «мужественный», «храбрый» или «отважный». Оно происходит от слова andreios, связанного с мужеством. Имя занимает особое место в христианской традиции благодаря апостолу Андрею Первозванному. В общих календарях именины Андрея также числятся среди имен этого дня.

Даниил — имя древнееврейского происхождения. Оно образовано от слов, означающих «Бог» и «судья», поэтому его переводят как «Бог — мой судья». Имя известно благодаря библейскому пророку Даниилу.

Константин — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова constans, означающего «постоянный», «стойкий», «непоколебимый». В христианской истории это имя связано, в частности, с императором Константином Великим.

Николай — имя древнегреческого происхождения. Оно состоит из двух частей: nike — «победа» и laos — «народ». Поэтому значение имени — «победитель народов». Одним из самых известных святых с этим именем является Николай Чудотворец.

Алексей — имя греческого происхождения, означающее «защитник» или «тот, кто оберегает». Оно происходит от слова alexein — «защищать», «отбивать нападение». Имя распространено в православной традиции и имеет много святых покровителей.

Павел — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова paulus, означающего «малый», «небольшой» или «скромный». Самый известный святой с этим именем — апостол Павел, один из главных проповедников христианства.

Петр — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от слова petros, означающего «камень» или «скала». Имя символизирует прочность и стойкость. В христианстве оно связано с апостолом Петром.

Сергей — имя латинского происхождения, которое связывают с древнеримским родовым именем Sergius. Его традиционно толкуют как «знатный» или «высокий». В то же время точное первоначальное значение имени окончательно не установлено.

Тимофей — имя древнегреческого происхождения. Оно состоит из слов timē — «уважение», «честь» и theos — «Бог». Значение имени — «тот, кто почитает Бога». В христианской традиции известен апостол Тимофей, ученик апостола Павла.

Имена по старому церковному календарю

В календарях, следующих юлианскому стилю, 28 ноября приходится на другие церковные памяти. В этот день почитают мучеников Гурия, Самона и Авива, а также преподобного Паисия Величковского. Среди имен, которые можно встретить в календарях по старому стилю, есть такие:

Гурий — имя древнееврейского происхождения. Его связывают со словом, означающим «львенок» или «молодой лев». В христианской традиции известно благодаря мученику Гурию Эдесскому.

Самон — имя древнееврейского происхождения. Его связывают с именем Шимон, которое означает «услышанный Богом» или «Бог услышал». В этот день поминают мученика Самона, который пострадал вместе с Гурием и Авивом.

Авив — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «весна» или «молодой колос». В церковном календаре известно благодаря мученику Авиву, который пострадал за христианскую веру.

Евстохий — имя греческого происхождения. Его связывают со значением «меткий», «тот, кто хорошо целится» или «внимательный». Это имя встречается в списках святых по старому календарному стилю.

Элпидий — имя греческого происхождения, означающее «надежда». Оно происходит от слова elpis. В церковных календарях упоминается среди имен мучеников.

Маркел — имя латинского происхождения, связанное с родовым именем Marcellus. Его традиционно толкуют как «посвящённый Марсу» или «маленький воин».

Паисий — имя греческого происхождения. Его связывают со словом pais, которое означает «ребенок» или «мальчик». Известным носителем этого имени был преподобный Паисий Величковский — православный подвижник и духовный писатель.

Дмитрий — имя древнегреческого происхождения. Оно означает «посвященный Деметре» — богине земли и плодородия в древнегреческой мифологии. В христианской традиции это имя связано со многими святыми, в частности с великомучеником Димитрием Солунским.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции считается, что этот святой является небесным покровителем человека. К нему обращаются в молитвах и просят духовной поддержки.

Если в церковном календаре есть несколько святых с одним и тем же именем, личный День ангела обычно связывают с памятью того святого, в честь которого человека крестили. Поэтому именины не обязательно приходятся на день рождения.

Как отмечать именины

День ангела можно провести спокойно, в кругу семьи и близких людей. Верующие в этот день посещают храм, молятся своему небесному покровителю и благодарят его за заступничество.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Можно собраться за семейным столом, пообщаться с родными или просто уделить время человеку, который отмечает именины. Главное — искреннее внимание и теплые слова.

Как поздравить с Днём ангела

Именинникам желают здоровья, мира, благополучия, любви и Божьего благословения. Поздравление может быть кратким, но важно, чтобы оно было искренним.

Вот несколько вариантов: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придаёт сил для добрых дел. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и радости».

«С именинами! Пусть в жизни будет больше светлых дней, рядом всегда остаются близкие люди, а каждое доброе дело возвращается сторицей. Божьего благословения, мира и счастья!»

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